Cote de Pablo dit que c’est l’un des «grands cadeaux» qu’elle s’est fait

Côté

de Pablo est surtout connue pour son rôle de Ziva David dans «NCIS». Voici ce que

elle a dit est l’un des grands cadeaux qu’elle s’est donnés après avoir quitté le

spectacle.

Combien de temps Cote de Pablo a-t-il joué Ziva David sur «NCIS»?

Côte de Pablo | Paul Archuleta / .

Cote de Pablo a commencé à jouer l’agent “NCIS” Ziva David dans

2005. Sa première apparition a été dans un épisode intitulé “Kill Ari (Part I).” Avant

«NCIS», de Pablo avait un rôle récurrent dans une série télévisée intitulée «Le jury»

dans lequel elle a joué le rôle de Marguerite Cisneros pour 10 épisodes en 2004.

Elle a fait ses débuts d’actrice dans la série télévisée “The $ treet”, dans un épisode de 2000

intitulé «Relooking hostile».

Ce qui a convaincu Côte de Pablo de revenir au «NCIS»

Mark Harmon et Cote de Pablo sur NCIS. | Greg Gayne / CBS via .

L’actrice a déclaré à l’hôte de la

BUILD series, elle a décidé de revenir à cause de ses fans. Elle a également ressenti un désir

pour raconter le reste de l’histoire de Ziva après une discussion avec l’un des

écrivains. Elle a dit qu’elle était enthousiasmée par l’avenir de Ziva une fois qu’elle avait vu

le personnage avait le potentiel d’avoir une histoire significative:

Un des écrivains qui est un ami mais aussi un excellent écrivain pour «NCIS», une femme qui a toujours vraiment aimé et respecté ce personnage, m’a appelé et m’a dit: «Où pensez-vous que Ziva a été?» Et puis nous sommes entrés dans cette conversation très amusante sur l’endroit où le personnage a été, ce que je pense qu’elle a vécu, où est la fille, comment elle se sent à propos de Tony et toutes ces choses. Et avant de le savoir, j’étais encore une fois de retour à ressentir toutes ces choses sur le personnage. Et c’était très simple.

Le «plus beau cadeau» de la Côte de Pablo

Côte de Pablo | Slaven Vlasic / .

Lors d’un entretien avec

«Entertainment Tonight» Canada, de Pablo a dit qu’elle avait pris le temps de s’occuper de

elle-même et renouer avec ses amis et sa famille après avoir quitté «NCIS» en 2013:

J’ai fait un pacte avec moi-même, je me suis promis, à la fin du spectacle pour moi, que je prendrais vraiment le temps de me donner le temps de m’éloigner de tout. Prendre vraiment le temps d’être en famille, de rendre visite à des amis, de passer du temps avec des cousins, de raviver des relations qui avaient été à bien des égards abandonnées. Pas à cause de vous, parce que vous n’aviez tout simplement pas le temps. Et pour rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis, parcourir le monde. Et cela a été l’un des grands cadeaux que je me suis fait.

La Côte de Pablo était inquiète de revenir au «NCIS»

Bien que de Pablo était sur «NCIS» pendant longtemps avant son

départ, elle se sentait nerveuse de revenir. Elle a dit à l’ancre de CBS Cindy Hsu qu’elle

eu des doutes quant à savoir si elle serait en mesure de reprendre son rôle de

Ziva David. Cependant, de Pablo dit qu’elle se sentait comme chez elle après son arrivée sur le

fixé pour la première fois en six ans:

Je ne savais pas si je pourrais recommencer. Vous avez toujours ces doutes lorsque vous êtes déconnecté de quelque chose pendant une longue période. Et je me souviens être retourné sur le plateau et être un peu nerveux, un peu nerveux, puis dès que je suis entré, j’ai juste entendu l’équipage applaudir et je me suis senti accueilli, et j’ai immédiatement senti: “ Je suis chez moi ”. était juste ce sentiment vraiment charmant.

Lire la suite: «NCIS»:

Le joli surnom de Cote de Pablo pour Wilmer Valderrama

Consultez la feuille de triche Showbiz

sur Facebook!