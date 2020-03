Cotes télé du dimanche 29 mars: «Concert iHeart Living Room»

Dans les derniers classements télévisés, la présentation par Fox de The iHeart Living Room Concert for America totalisait en moyenne 4,6 millions de téléspectateurs et une note de 1,3, égalant American Idol d’ABC pour la victoire de la démonstration du dimanche soir.

Ailleurs dimanche….

ABC | L’AFV (6,5 mil / 1,1) a progressé d’un dixième, tandis qu’American Idol (7,3 mil / 1,3) a plongé d’un dixième de semaine en semaine.

CBS | God Friended Me (6,4 mil / 0,6) a attiré son meilleur public depuis le 8 décembre tout en étant stable dans la démo. NCIS: Los Angeles (6,8 mil / 0,7) a chuté de 8% et un dixième des sommets de la saison dernière. NCIS: La Nouvelle-Orléans (6,54 mil / 0,7) a frappé un nouveau dimanche soir en audience tout en restant stable dans la démo.

NBC | Little Big Shots (3 mil / 0,4) a glissé, tandis que The Wall (3 mil / 0,5), Zoey’s Playlist (1,9 mil / 0,4) et Good Girls (1,9 mil / 0,5) étaient tous stables dans la démo.

