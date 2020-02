Cotes télé du jeudi 6 février: premières de «Katy Keene» et «Tommy»

Tommy de CBS a fait ses débuts jeudi soir à une cote de démo de 0,4 – correspondant au plus bas de la saison de Evil – tout en donnant à la tranche horaire son plus grand public de la saison, avec 4,8 millions de téléspectateurs.

Sur le front de la sitcom, Young Sheldon (9 mil / 1,0) et Mom (6,3 mil / 0,7) étaient stables, The Unicorn (6,2 mil / 0,7) a grimpé et Carol’s Second Act (4,8 mil / 0,5) a baissé.

Autre part….

LA CW | Les premiers chiffres de Katy Keene (661K / 0,2, catégorie moyenne de lecteur TVLine «B») étaient plus comparables à la dernière saison de son prédécesseur Supernatural, Supernatural (1,14 mil / 0,3) ). Les legs (620K / 0,2) à leur tour ont plongé pour atteindre et correspondre aux plus bas de la série.

FOX | Last Man Standing (4 mil / 0,8) a rebondi par rapport aux creux de reprise de la semaine dernière, tandis que Outmatched (2,7 mil / 0,6) et Deputy (3,5 mil / 0,6) ont été stables.

ABC | La station 19 (5,9 mil / 0,9) a chuté, Grey’s Anatomy (5,5 mil / 1,1) était stable et Million Little Things (3,8 mil / 0,7) a grimpé.

NBC | Le premier match de Brooklyn Nine-Nine (2,7 mil / 0,7) était à égalité avec sa moyenne de la saison précédente, mais la deuxième demi-heure a glissé à 2 mil / 0,5 (les deux épisodes ayant obtenu la note de lecteur “A”). À la sortie de Will & Grace (2,3 mil / 0,5), la dette a fait ses débuts à 2,1 mil et à 0,4. SVU (3,2 mil / 0,6) était stable.

