Avant le changement de créneau horaire de la semaine prochaine, ABC Station 19 a attiré ce jeudi 7,5 millions de téléspectateurs au total – sa plus grande audience de tous les temps – et une note de 1,3 (lire le récapitulatif), en hausse de deux dixièmes dans la démo pour égaler le sommet de sa série.

À la suite de cela, la finale de la saison de l’ersatz de Grey’s Anatomy (7,3 mil / 1,4, niveau moyen de lecteur TVLine «B +») a atteint un sommet d’un an d’audience tout en restant stable / menant la nuit dans la démo. Comment sortir avec le meurtre (3 mil / 0,6, lire le récapitulatif) était stable.

Autre part….

FOX | Last Man Standing (4,1 mil / 0,6) plongé dans la démo.

CBS | À la dérive parmi les rediffusions de Young Sheldon et Mom, Man With a Plan (6 mil / 0,8) a chuté de 14 et 11% tandis que Broke (5,2 mil / 0,7) a chuté de 27 et 22%. Tommy (5,3 mil / 0,6) était stable.

NBC | Après une reprise de Superstore, Brooklyn Nine-Nine (2,1 mil / 0,6) a grimpé d’un dixième, Will & Grace (2,7 mil / 0,6) a plongé avec son hommage I Love Lucy, et Endbted (1,4 mil / 0,3) était plat.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

