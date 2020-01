HISTOIRES CONNEXES

NBC’s America’s Got Talent: Champions a ouvert la saison 2 lundi soir avec 8 millions de téléspectateurs et une note de démo de 1,3, ce qui mène la soirée en audience totale, mais en nette baisse par rapport à sa moyenne de première année (10,1 mil / 1,7).

À la suite de cela, Manifest est revenu à 4,8 mil et 0,9, en baisse de 11 pour cent et un dixième de sa finale de première année pour atteindre les plus bas de la série – tout en améliorant considérablement la moyenne de Bluff City Law dans le créneau horaire cet automne (3,7 mil / 0,6). Les lecteurs de TVLine ont donné à la première de la saison 2 une note moyenne de «A-» (et attendez juste d’entendre la touche sauvage de la semaine prochaine).

Ailleurs lundi….

ABC | Le baccalauréat en moyenne 6 mil et 1,8 sur ses trois heures d’ouverture de la saison, en hausse de 18 et 20% par rapport aux débuts de Colton il y a un an et dominant la nuit dans la démo. Cela dit, les lecteurs de TVLine ont donné au décollage de Pilot Pete une note moyenne de «B-».

CBS | The Neighbourhood (6,9 mil / 0,9) est revenu à un sommet de la saison d’audience tout en restant stable dans la démo, Bob Hearts Abishola (6,7 mil / 0,8) a atteint une série d’audience élevée tout en progressant d’un dixième dans la démo, All Rise (5,9 mil / 0,5) a attiré un public depuis sa création, mais a glissé de deux dixièmes dans la démo pour correspondre à son plus bas niveau de la série, et Bull (6,2 mil / 0,6) a plongé d’un dixième.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

