Cotes télé du mardi 18 février: «NCIS» «This Is Us» «New Amsterdam» et plus encore

Le NCIS de CBS «voyage dans le temps» ce mardi a attiré 11,8 millions de téléspectateurs au total et une note de 1,1, remontant dans la démo pour correspondre à son deuxième meilleur numéro de la saison. À la suite de cela, le FBI (9,2 mil / 0,9) et le FBI: Most Wanted (6,7 mil / 0,7) ont également augmenté dans la démo.

Autre part….

LA CW | Le Flash (1,1 mil / 0,4) a un peu baissé à un nouveau public bas tout en restant stable dans la démo; Legends (735K / 0,2) était également stable.

NBC | Ellen’s Game of Games (4,6 mil / 1,0) et New Amsterdam (4,8 mil / 0,7) ont tous les deux grimpé, tandis que This is Us (6,4 mil / 1,3) a plongé d’un dixième pour correspondre à son plus bas niveau de démonstration (tout en restant facilement en tête la nuit dans ce mesure).

FOX | Le résident (3,8 mil / 0,7) et 24 heures (2,2 mil / 0,6) étaient tous deux stables.

ABC | Les Conners (5,5 mil / 1,1) et mixed-ish (2,5 mil / 0,5) étaient tous deux stables dans la démo, tandis que Bless This Mess (3,3 mil / 0,6), black-ish (2,4 mil / 0,5) et l’épisode 2 de For La vie (2,6 mil / 0,6) a plongé.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.

TAGS: Pour la vie, c’est nous

X