Cotes télé du mardi 25 février: Débat démocratique n ° 10, «C’est nous»

Dans les derniers classements télévisés, CBS a diffusé en moyenne 13 millions de téléspectateurs et un taux de démonstration de 2,2, en forte hausse par rapport aux chiffres préliminaires (10 mil / 1,8) pour le débat de mercredi dernier sur NBC.

Autre part….

LA CW | Le Flash (1,18 mil / 0,4, lire le récapitulatif) et le très impressionnant premier film de Caity Lotz Legends (753K / 0,2) étaient tous deux stables dans la démo tout en ajoutant quelques globes oculaires.

NBC | Avec The Voice (8,5 mil / 1,4, lire le récapitulatif) à la place de mardi, This Is Us (7,1 mil / 1,4, lire le récapitulatif et post mortem) et New Amsterdam (5,2 mil / 0,7) ont chacun livré leurs épisodes les plus regardés depuis leurs finales d’automne du 19 novembre, tout en remontant dans la démo.

FOX | 24 heures vers l’enfer et le dos (en moyenne 2,1 mil / 0,6) a été stable avec sa finale en double épisode.

ABC | Les Conners (5,1 mil / 0,9) ont atteint les plus bas de la série à égalité. Bless This Mess (3,1 mil / 0,6), mixed-ish (2,3 mil / 0,5), black-ish (2,2 mil / 0,5) et For Life (2,5 mil / 0,6) sont tous restés stables dans la démo tout en plongeant dans le nombre total de téléspectateurs.

