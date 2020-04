Cotes télé du mardi 31 mars: Fin du début de la saison 2 du «FBI»

Dans les dernières cotes de télévision, NCIS de CBS a attiré ce mardi 13,4 millions de téléspectateurs au total – atteignant sa plus grande audience en près de deux ans – tout en conservant le sommet de la semaine dernière dans la démo, avec une note de 1,3.

À partir de là, le mini Chicago P.D. du FBI La finale de la saison 2 de crossover / ersatz a conquis le plus grand public du drame de tous les temps (10,8 millions de téléspectateurs) tout en égalant sa meilleure note depuis sa première série, avec le rival de créneaux horaires This Is Us hors du mix. Clôturant la nuit, le FBI: Most Wanted (8,2 mil / 0,9) a glissé de 14% et un dixième du crossover de la semaine dernière avec le FBI.

Autre part….

FOX | Après une répétition des résidents, Empire (2,6 mil / 0,6) a baissé – tout en annonçant également que sa dernière saison se terminerait tôt, sans finale appropriée.

ABC | Après une nuit de rediffusions de sitcom, For Life (2,4 mil / 0,6) est néanmoins resté stable.

