Cotes télé du mercredi 11 mars: «Masked Singer» contre «Survivor»

Dans les derniers classements télévisés, The Masked Singer de Fox a livré ce mercredi 7,2 millions de téléspectateurs et une note de démonstration de 1,9, remontant et menant la nuit dans les deux mesures. (Lire le récapitulatif.)

En dehors de cela, mais en attente d’ajustement en raison de la couverture d’adresse du bureau ovale, LEGO Masters (3,7 mil / 1,1) est actuellement en hausse de 28% et de deux dixièmes.

Ailleurs mercredi:

CBS | Survivor (6,9 mil / 1,3, lire le récapitulatif) a baissé par rapport à la semaine dernière, prenant du retard sur Masked Singer dans l’audience totale (pour la première fois cette saison, je veux dire). En attente d’ajustement en raison de la couverture de l’adresse du bureau ovale, l’équipe SEAL (5,4 mil / 0,8) est actuellement en hausse de 17% et de deux dixièmes. SWAT (4,2 mil / 0,6) a augmenté.

LA CW | Riverdale (703K / 0,2, lire le récapitulatif) et Nancy Drew (681K / 0,1, lire l’autopsie) ont chacun ajouté une poignée de globes oculaires tout en restant stables dans la démo.

NBC a exécuté des rediffusions #OneChicago, tandis qu’ABC a fait un mini-thon Modern Family.

