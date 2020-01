HISTOIRES CONNEXES

ABC’s Stumptown a attiré ce mercredi seulement 2,5 millions de téléspectateurs au total, avec une cote de démonstration de 0,4, diminuant d’une semaine à l’autre pour marquer de nouveaux creux de série pour le drame de première année.

En ouvrant la soirée d’ABC, les Goldberg (3,6 mil / 0,7) ont reculé d’un cran, tandis que Schooled (2,9 mil / 0,6) a été stable. La famille en deuil (3,8 mil / 0,9) et les parents célibataires (2,5 mil / 0,6) ont égalé leur plus récent, non Jeopardy! les cotes d’écoute, mais qui ont glissé vers les plus bas de la saison d’audience.

Autre part….

NBC | Chicago Med (8,4 mil / 1,2), Fire (8,1 mil / 1,2) et P.D. (6,8 mil / 1,1) ont tous augmenté d’un dixième dans la démo, les deux premiers menant la soirée dans la démo et le public.

LA CW | À la suite d’une exposition canine sûrement adorable, (la déjà renouvelée) Nancy Drew (668K / 0,1) est revenue à son deuxième plus petit public de la saison tout en restant stable dans la démo.

FOX | Dans leurs dernières diffusions du mercredi, Flirty Dancing (1,5 mil / 0,4) a grimpé en flèche, tandis que Almost Family (1 mil / 0,3) est resté stable.

CBS | Undercover Boss (4,4 mil / 0,7), Criminal Minds (4,6 mil / 0,7) et la première hivernale de SWAT (3,6 mil / 0,6) étaient tous stables.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

