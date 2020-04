Cotes télé du mercredi 1er avril: «Garth & Trisha» David Blaine Specials

Dans les derniers classements télévisés, la double contribution de Fox à The Masked Singer a fait en moyenne 8,8 millions de téléspectateurs et une cote de démo de 2,4, en hausse de 10% par rapport à la semaine dernière pour marquer les plus hauts du mercredi pour la saison 3. (Lire le récapitulatif).

Sur CBS, Survivor (8,2 mil / 1,6, lire le récapitulatif) a plongé d’un dixième dans la démo, tandis que Garth & Trisha Live! a fait 5,7 mil et un 0,8.

Avec #OneChicago en mode rediffusion et The CW faisant ce qu’il fait, le seul autre tarif frais était terminé sur ABC, où The Goldbergs (4,4 mil / 0,9), Schooled (3,3 mil / 0,6) et l’avant-dernier Modern La famille (4,3 mil / 0,9) était stable. American Housewife (3,1 mil / 0,7) a grimpé en flèche, entraînant un autre spécial stupéfiant et hallucinant de David Blaine (3,7 mil / 0,7). Le reste des classements d’aujourd’hui sont repliés et rentrés dans votre bracelet de montre.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

