Cotes télé du mercredi 25 mars: «Stumptown» renouvelé ou annulé?

Dans les derniers classements télévisés, ABC’s Stumptown a bouclé sa course de première année mercredi soir avec 2,72 millions de téléspectateurs au total et une cote de démo de 0,5, comptant juste un smidgen pour marquer sa plus grande audience depuis le 8 janvier tout en restant stable dans la démo.

Avec une moyenne de pas tout à fait 0,5 sur 18 épisodes, Stumptown parmi tous les drames ABC n’a battu que son compatriote Emergence (ça alors, tu te souviens de cette émission?) Et le prochain à revenir / se terminer, How to Get Away With Murder. En total de téléspectateurs (2,85 millions), il a dépassé ces deux mêmes ainsi que l’entrée de mi-saison pour la vie.

Les lecteurs de TVLine ont donné à la finale ainsi qu’à l’ensemble de la saison 1 une note moyenne de «A» (lire post mortem).

En ouvrant la soirée ABC, The Goldbergs (4,7 mil / 0,9) et Schooled (3,3 mil / 0,6) ont chacun glissé de deux dixièmes dans la démo, tandis qu’American Housewife (2,8 mil / 0,6) a été stable menant à une reprise de la famille moderne.

Autre part….

NBC | Chicago Med (9,5 mil / 1,4) et Fire (9,1 mil / 1,3, lire le récapitulatif) ont attiré leur plus large audience de toute nature depuis décembre 2015, tandis que P.D. (obtenez les nouvelles du FBI) ​​a réduit sa plus grande audience depuis janvier 2016. Dans la démo, Med et P.D. a égalé ses meilleures notes non croisées en deux ans, tandis que Fire a atteint un sommet de 17 mois.

CBS | Survivor (8,1 mil / 1,6, lire le récapitulatif) a attiré son plus grand public en deux ans tout en restant stable dans la démo. L’équipe SEAL (5,2 mil / 0,7) a livré sa plus grande audience depuis le 11 décembre tout en restant stable dans la démo. ÉCRASER. (3,8 mil / 0,5) plongé.

FOX | Le chanteur masqué (7,8 mil / 2,1, lire le récapitulatif et l’entrevue de sortie) a chuté d’un dixième tandis que LEGO Masters (3,8 mil / 1,2) était stable.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

