Cotes télé du vendredi 17 avril: «Magnum P.I.» Saison 2

Dans les derniers classements télévisés, Magnum P.I. de CBS cette semaine a livré le plus grand public de vendredi – 6,9 millions de téléspectateurs au total, avec les Blue Bloods en mode rediffusion – tout en atterrissant à égalité dans les quatre sens pour la victoire de démo nocturne, se maintenant à 0,7.

En ouvrant la nuit de l’Œil, MacGyver (6,4 mil / 0,7) a été stable d’une semaine à l’autre.

Autre part….

NBC | La liste noire (4,8 mil / 0,6) a plongé d’un dixième dans la démo.

FOX | Friday Night SmackDown (2,19 mil / 0,6) était stable dans la démo, mais a encore plongé les téléspectateurs dans ce que je dois ressentir comme l’un de ses plus petits publics Fox jusqu’à présent.

LA CW | Charmed (650K / 0,2) et Dynasty (320K / 0,1) ont tous deux été stables dans la démo tout en laissant tomber quelques globes oculaires.

ABC | Les rediffusions Shark Tank (4,4 mil / 0,7) et 20/20 (4,1 mil / 0,7) faisaient partie du lien de démonstration à quatre voies susmentionné.

