Cotes télé du vendredi 20 mars: «Shark Tank» «Blacklist» Saison 7

Dans les dernières cotes télévisées, Shark Tank d’ABC (avec CBS en mode rediffusion) a attiré 6 millions de téléspectateurs au total et une cote de démo de 1,1, augmentant de 28 et 38% de semaine en semaine pour marquer sa plus grande audience en trois ans et sa meilleure cote. en 14 mois.

À la suite de cela, 20/20 (4,6 mil / 0,8) était en hausse.

Sur NBC, The Blacklist a ouvert la saison 7 avec 5,4 millions de téléspectateurs au total et une cote de démonstration de 0,8, marquant sa plus grande audience depuis la fin de la saison 5 et son meilleur numéro de démo depuis sa première saison 6. Dateline (4 mil / 0,7) a coché.

Friday Night SmackDown de Fox (2,1 mil / 0,8) a en fait perdu quelques globes oculaires lors de la démo.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line. Stron

X