HISTOIRES CONNEXES

Dans les derniers classements télévisés, l’avant-dernier épisode de Hawaii Five-0 de CBS a livré 8,2 millions de téléspectateurs au total et une note de 0,9, en hausse de 15 et 29% par rapport à son dernier épisode récent pour marquer sa plus grande audience en plus de deux ans (depuis le 2 / 2/2018) et égaler son sommet de la saison dans la démo (fixée par la première mi-saison de janvier). Lisez notre récapitulation et pesez la décision de McGarrett et les débuts de Lincoln Cole (FWIW).

À l’ouverture de la soirée Eye, MacGyver (6,8 mil / 0,8) a augmenté de 17% et un dixième pour marquer ses meilleurs chiffres depuis février 2019.

Autre part….

ABC | Avec les originaux de CBS dans le mélange, Shark Tank (5,3 mil / 0,9) a baissé de 12% et deux dixièmes par rapport aux chiffres du boffo de la semaine dernière. De même….

NBC | La liste noire (4,8 mil / 0,6) a glissé de 11 et 25% par rapport à sa première mi-saison.

LA CW | Charmed (630K / 0,2) et Dynasty (320K / 0,1) sont revenus régulièrement dans la démo, bien que ce dernier ait atteint son deuxième plus petit public.

FOX | Friday Night SmackDown (2,4 mil / 0,7) a baissé.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.

X