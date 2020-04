Cotes télé du vendredi 3 avril: finale de la série «Hawaii Five-0»

HISTOIRES CONNEXES

Dans les dernières cotes de télévision, Hawaii Five-0 de CBS a terminé sa série de 10 ans avec 9,35 millions de téléspectateurs au total – en hausse de 11% par rapport à la semaine dernière pour marquer sa plus grande audience depuis le 12 janvier 2018 – et une cote de démonstration de 0,9, se maintenant stable pour correspondre à son sommet de saison.

Les lecteurs de TVLine ont donné à la finale et à la saison 10 dans son ensemble une note moyenne de «A-», tandis que 85% étaient satisfaits de la toute dernière scène.

En attente de la chanson du cygne du drame de l’île, MacGyver (7,1 mil / 0,8) a livré son plus grand public en plus de deux ans et a maintenu le sommet de la saison de la semaine dernière dans la démo, tandis que Blue Bloods (8,8 mil / 0,7) a réduit son meilleur public en 14 mois et correspondait au sommet de la saison de son épisode précédent dans la démo.

Autre part….

LA CW | Charmed (620K / 0,1) a plongé dans la démo pour correspondre à son plus bas niveau de la série, tandis que Dynasty (320K / 0,1) était stable.

FOX | Friday Night SmackDown (2,4 mil / 0,6) a plongé dans la démo.

ABC | Shark Tank (5,2 mil / 0,9) était stable.

NBC | La liste noire (4,7 mil / 0,6) est stable.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d'audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d'une émission, compte tenu de l'augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas.

