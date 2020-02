Cotes télé du vendredi 7 février: première de la saison 4 de «MacGyver»

HISTOIRES CONNEXES

Dans les derniers classements télévisés, MacGyver de CBS a ouvert la saison 4 vendredi soir avec 6 millions de téléspectateurs au total et une cote de démo de 0,7, à égalité avec sa moyenne de la saison précédente (6,1 mil / 0,7) et finale (5,5 mil / 0,7), tout en cochant en audience par rapport à sa première saison 3.

En sortant de cela (et en revenant à sa plage horaire habituelle), Hawaii Five-0 (6,6 mil / 0,7) a baissé quelques globes oculaires tout en restant stable dans la démo.

Autre part….

FOX | Friday Night SmackDown (2,55 mil / 0,8) a augmenté, menant toute la programmation de divertissement du vendredi dans la démo.

ABC | La couverture du débat démocratique était en moyenne de 6,9 ​​mil et de 1,1, dépassant vendredi dans les deux mesures.

LA CW | Charmed (596K / 0,2) et Dynasty (326K / 0,1) ont chacun baissé les yeux tout en restant stables dans la démo, ce dernier regardant un nouveau public bas.

NBC | Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector: The Musical: The Series (3,6 mil / 0,4) a fait son apparition dans les téléspectateurs tout en restant stable dans la démo.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

