‘Count Crowley’ rend hommage aux hôtes d’horreur avec l’une des bandes dessinées les plus cool du moment [Review]

Hôte d’horreur.

En lisant cette phrase, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit?

Cassandra Peterson, la vamping dans une robe noire moulante comme sa sirène idiote sexy du cinéma Elvira?

Peut-être que dans votre esprit, vous imaginez John Bloom, le rednecking comme son alter ego Joe Bob Briggs à la télévision tard dans la nuit, célébrant les films B, les films de drive-in et les fonctionnalités de créature de sa propre façon inimitable de foin?

Ou peut-être imaginez-vous l’un des nombreux présentateurs de programmes d’horreur moins connus mais non moins essentiels qui se sont amusés par intermittence et ont suscité de l’intérêt pour un certain nombre de films de genre – une tradition qui a commencé à la télévision dans les années 50 et se poursuit encore aujourd’hui. TV et internet. Vampira, Zacherley, Ghoulardi, Crematia Mortem, Count Gore de Vol, Svengoolie, Penny Dreadful et Dr. Gangrene (sans parler de Gilbert Gottfried, Caroline Schlitt et Rhonda Shear sur USA Up Up Night) – tous les noms et personnalités valent la peine chercher afin de comprendre une partie importante et toujours vitale de l’histoire de notre genre préféré.

C’est un amour évident pour cette forme de présentation d’une histoire d’horreur en danger mais encore très répandue qui informe Comte Crowley, une mini-série de bandes dessinées en quatre numéros Dark Horse Comics a commencé à sortir à la fin de l’année dernière. Avec son héroïne hôte d’horreur, ses méchants monstrueux et ses détails stylistiques kitsch qui touchent à tout, des bandes dessinées d’horreur de la vieille école aux émissions télévisées de films effrayants de fin de soirée, Count Crowley est le plus drôle des drôles de livres que vous n’avez pas lu. Mais avec son dernier numéro qui vient de sortir, il n’y a pas de meilleur moment pour monter à bord et découvrir l’une des meilleures nouvelles bandes dessinées à avoir frappé des stands dans la mémoire récente – et cet écrivain est plus qu’heureux de vous dire pourquoi vous devriez le faire .

Sous-titré Chasseur de monstres à minuit réticent, le comte Crowley concerne Jerri Bartman, une personnalité de la télévision qui vient de perdre son emploi en raison de sa dépendance à l’alcool et de l’honnêteté indéfectible qu’elle a montrée dans ses reportages (sa dernière mission l’a trouvée en train d’ivrogner une arnaque chez un renfaire local). Heureusement pour Jerri, son frère Ben est le chef de KSKB, la station de télévision qui l’a employée. L’hôte d’horreur résident de la station ayant disparu, Ben voit une opportunité d’aider sa soeur tout en gardant secrète son emploi à la station. Avec un peu de maquillage, un choc de Bride of Frankenstein blanc dans ses cheveux, et un costume qui est en partie Dracula de Lugosi, en partie biker chick chic, Jerri se retrouve dans les airs en tant que “Count Crowley”, un gros buveur qui parle des ordures fournisseur de films de fin de soirée B.

Avec son attitude décomplexée et sans faille pour sa position actuelle, Jerri déchire à la fois le film qu’elle présente et son public cible, offrant un monologue de coupe qui habille les cinéastes et les cinéphiles. Le résultat? Jerri devient un succès surprise en tant que personnage, attirant l’attention non seulement de son public, mais aussi d’un certain nombre de monstres réels et honnêtes. C’est vrai, après la première apparition de Jerri en tant que Crowley, elle se retrouve à courir contre des créatures généralement reléguées aux types de films qu’elle est censée présenter aux téléspectateurs tard le soir. En peu de temps, Jerri est entraînée dans des confrontations avec un loup-garou, une main désincarnée et une goule meurtrière, tout en essayant de retrouver son prédécesseur mystérieusement disparu et de comprendre pourquoi en enfer elle est devenue la cible du surnaturel depuis prendre sa nouvelle position sur “Friday Night’s Scream Theatre”.

Comme écrit par l’acteur David Dastmalchian (The Dark Knight, Blade Runner 2049), le comte Crowley est l’une des bandes dessinées les plus intelligentes et les plus amusantes actuellement sur les stands. Comme informé par un certain nombre de bandes dessinées d’horreur, de films B et de télévision effrayante, Dastmalchian nous donne un conte qui rend hommage aux aspects kitsch de notre genre préféré, tout en présentant une histoire lourde de traumatismes et de toxicomanie se cachant juste sous la surface de cela autrement. conte amusant de monstres et de chasseurs de monstres. Même pour sa période des années 80, c’est une histoire qui s’avère finalement assez opportune, nous donnant une héroïne informée par son passé très #MeToo et un ensemble de méchants invisibles qui utilisent diverses formes de médias pour exercer leur influence diabolique.

Marié à ce script intelligent et superbe est un art assez étonnant de Lukas Ketner (Féticheur, Tuez le Minotaure), dont le travail dynamique et merveilleusement macabre rappelle les bandes dessinées classiques d’EC et de Warren d’antan. C’est un merveilleux mariage de visuels et d’histoire, et ne fait que souligner le plaisir de ce conte. Aider Ketner est coloriste Lauren Affe, dont les contributions donnent vie à l’art avec une palette à la fois colorée et sombre qui convient parfaitement au ton effrayant et comique intermittent de l’histoire.

Avec son écriture très nette, son héroïne indélébile et ses superbes illustrations, Count Crowley est l’une des bandes dessinées les plus maudites qui hante actuellement votre magasin de bandes dessinées local. Si vous êtes un fan de contes avec de fortes protagonistes féminines, des monstres classiques, des hôtes d’horreur et des contes des années 80 du surnaturel… eh bien, 1) nous pouvons être amis. Et 2) considérez le comte Crowley comme une lecture absolument essentielle.