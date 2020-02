Counterattack “culmine une belle journée pour FDF

“Jour de l’indépendance: contre-attaque”

La semaine commence de la meilleure façon possible pour FDF. La chaîne thématique Mediaset s’impose tout au long de lundi comme la chaîne de TNT la plus regardée, tirée principalement par les big data de ‘Celui qui approche’ (3%) en fin d’après-midi et de “Independence Day: Counterattack” (3,5%) aux heures de grande écoute, où ils ne peuvent pas trouver de rivaux capables de discuter de leadership.

Cependant, parmi les émissions de “ La que se avecina ”, la routine western Trece parvient à se faufiler, ce qui reste l’un des contenus les plus demandés du domaine thématique, puisqu’elle accumule 456000 spectateurs en milieu d’après-midi. De son côté, «Les mille et une nuits» passent de cette première position tenue vendredi dernier à la quatrième, car elle reste à 2,6% par action en convaincant 443 000 téléspectateurs des désaccords amoureux de Sherezade.

