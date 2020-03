Coupez l’homme vers le bas d’Amazon Prime

CS Review: Blow the Man Down d’Amazon Prime

Dans Blow the Man Down, deux jeunes sœurs sont en train d’installer un cadavre dans une minuscule glacière. L’une d’entre elles, Mary Beth (jouée par Morgan Saylor), commence à paniquer (comme on le fait) lors de la sinistre affaire. L’autre, Priscilla (interprétée par Sophie Lowe), répond calmement avec une anecdote sur la salade de chou, «la merde la plus blanche et la plus sale», dit-elle, rappelant à son frère qu’elle a finalement mangé cette merde après qu’un garçon l’ait appelée chatte. Le discours fonctionne et finalement les filles parviennent à mettre le corps dans la glacière en utilisant du sable, de la sueur et un couteau. Beurk.

Donc ça va avec Blow the Man Down, un thriller tordu et coen-esque situé dans l’une de ces villes de pêche déprimantes teintées de bleu du nord-est – dans ce cas, Easter Cove, Maine – où le temps amer semble refléter l’humeur de tout le monde. L’histoire principale tourne autour du cadavre susmentionné, d’un sac d’argent et d’un bordel géré par le cheville ouvrière de la ville, Enid (Margo Martindale); une combinaison d’éléments qui auraient pu constituer une chaudière de routine dans la veine de, disons, celle de Denis Villeneuve Les prisonniers, mais Bridget Savage Cole et Danielle Krudy, qui ont écrit et réalisé le film, sont plus intéressées à explorer les douloureux secrets qui se trouvent juste sous la surface de cette ville apparemment docile.

Voici un film propulsé par des scènes calmes d’intensité et de chagrin entre des personnages à la fois déplorables et sympathiques. Enid, en particulier, incarnée par Martindale, est une femme fascinante en ce qu’elle croit vraiment que son bordel mérite un certain respect des habitants de la ville, dirigée par un trio de femmes interprété par les actrices vétérans June Squibb, Annette O’Toole et Marceline Hugot, ne semble plus disposé à se le permettre.

Le trio, vous voyez, veut faire la transition de Easter Cove dans une communauté respectable composée de petits déjeuners de crêpes et de ventes de pâtisseries. Le bordel d’Enid, une nécessité dans une époque antérieure plus sombre, où les hommes affluent instinctivement en ville comme le saumon de Capistrano, sort comme un pouce endolori et l’a, comme l’un des trios le dit lors d’une réunion particulièrement troublante entourée de rose murs et photos de famille, «suivez son cours».

Essentiellement, c’est un autre film de foule. Sauf que, au lieu d’armes, de couteaux et de réunions ombragées dans des entrepôts abandonnés dans le but d’obtenir plus de pouvoir, ces filles se rencontrent dans les salons et les salles à manger pour discuter de la façon de faire quainter leur ville pendant que leurs maris pissent et gémissent sur la ligne offensive de Tom Brady dans le chambre voisine.

Imaginez si Dolores Umbridge dirigeait un syndicat du crime. Ouais, un peu comme ça.

Les actions sombres abondent à mesure que les mystères se dévoilent et l’intrigue continue de s’épaissir. Des gags visuels rusés – ce sirène de heurtoir, par exemple – contrent la morosité, mais dans l’ensemble, le ton reste résolument austère, ce qui pourrait dissuader les téléspectateurs occasionnels de s’attendre à quelque chose de plus routinier. Ou, à tout le moins, avec plus d’une âme.

Cela ne veut pas dire que le film n’a pas le cœur battant, sauf que les deux personnages que nous désirons ardemment, à savoir Mary Beth et Priscilla, prennent place derrière les éléments les plus intrigants du film. Leurs personnages servent de catalyseurs à l’histoire, mais le film ne ralentit jamais assez longtemps pour les développer comme autre chose que [trailer guy voice] des personnages atypiques au mauvais endroit au mauvais moment.

Non, c’est le spectacle de Martindale. Et l’actrice chevronnée livre les marchandises, puis certaines dans une performance tranquillement féroce à la fois troublante et étrangement déchirante. Je respecte les individus avec une perspective définitive sur la vie, quelle que soit la façon dont cette perspective pourrait être erronée, et j’ai trouvé la vision du monde personnelle d’Enid… admirable? Si c’est le bon mot. Dans un sens, la ville a créé Enid; et maintenant, quand il n’a plus besoin d’elle, souhaite la jeter ainsi que l’héritage qu’elle a construit avec le reste de la poubelle. Et du poisson.

“Vous ne savez pas à quel point vous l’avez bien”, déplore-t-elle à une jeune fille. “Tu devrais être à genoux pour me remercier!”

Ma maman me le dit tous les jours. Bien sûr, elle n’a jamais possédé de bordel, mais vous comprenez l’essentiel: les jeunes générations ne semblent jamais apprécier le travail acharné et les sacrifices que les personnes âgées ont consentis pour leur donner ce qu’elles ont aujourd’hui. Les jugeons-nous pour leurs mauvaises actions? Ou les remercier de nous avoir donné ce que nous avons? C’est une pente difficile à parcourir, mais sur laquelle le film nous demande de réfléchir.

Bien sûr, j’ai peut-être mal lu le tout. C’est peut-être simplement un film sur les entrepreneurs.

En parallèle, plusieurs comparaisons de films me sont venues à l’esprit lors de mon visionnage. À savoir, Clint Eastwood’s la rivière mystique, qui a également enveloppé un mystère de meurtre autour d’une étude de caractère adroit; Taylor Hackford’s Dolores Claiborne, qui traitait également des thèmes du deuil, de la perte et du regret, mais avec un complot fou sur une éclipse solaire; et, curieusement, Edgar Wright Hot Fuzz, qui présentait une ville pleine de gens ordinaires prêts à se salir les mains pour le plus grand bien – le plus grand bien.

Alors voilà. Blow the Man Down est un étrange hybride de la rivière mystique se rencontre Dolores Claiborne se rencontre Hot Fuzz et saupoudré d’un tiret des frères Coen pour la saveur. Il ne jive pas toujours, et les résultats sont loin de ce que l’on pourrait considérer comme un film noir classique, en plus il est sombre comme l’enfer, mais les performances sont solides, l’écriture sublime, la cinématographie riche – venez pour le meurtre, restez pour le drah-ma.

À tout le moins, cela vous fera repenser votre position sur les bordels.

Vous pouvez maintenant diffuser Blow the Man Down sur Amazon Prime.