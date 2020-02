Couples de télévision que nous voulons sur «9-1-1», «Grey’s Anatomy» et d’autres émissions

C’est officiellement la journée de travail la plus occupée de Cupidon de l’année, et nous sommes heureux de lui enlever une partie du matchmaking.

Dans l’esprit de la Saint-Valentin (et après avoir été l’équivalent de cette fête de The Grinch), nous tournons notre attention vers les nombreux twosomes TV pour lesquels l’amour est presque dans l’air – et si nous avions un mot à dire sur la question, ces personnages serait coupler dès que possible.

Certes, nous ne sommes pas les seuls enracinés dans la romance entre David et Kristen du mal (cette danse lente!), The Merveilleuse Mme Maisel’s Midge et Lenny Bruce (cette danse lente!) Ou The 100’s Bellamy and Clarke , pour n’en nommer que quelques-uns.

Il y a aussi trois couples potentiels dans l’univers #OneChicago que nous aimerions voir prendre feu, ainsi que des amitiés sur Good Trouble, Single Parents, All American et plus de spectacles qui ont définitivement besoin de s’épanouir en quelque chose de plus.

Et même si la majorité de ces couples potentiels ne sont jamais sortis ensemble, nous soutenons également nos ex – comme Gary et Maggie de A Million Little Things – qui devraient essayer de nouveau. (Il y a même de la place pour quelques longs tirs… par lesquels nous entendons principalement Buck et Eddie du 9-1-1. Hé, nous pouvons rêver!)

Faites défiler la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – pour voir les personnages TV que nous pensons devraient devenir des couples, puis frappez les commentaires avec vos propres matchs idéaux!