Coups et coups à l’extérieur de la prison de Cuautitlán

Mexico.- Mardi après-midi, il y a eu une confrontation entre les proches des détenus de la prison de Cuautitlán, État de Mexico, et le personnel de sécurité.

Des proches des détenus ont demandé des informations après avoir signalé une bagarre et le transfert éventuel de détenus à la prison de Neza Norte de possibles infectés par Covid-19.

La veille, il avait été signalé que 4 détenus et un gardien avaient été infectés par Covid-19, de sorte que des proches se sont rendus à la prison de Cuautitlán pour demander des informations à leurs proches et connaître leur état de santé.

Ce jour-là, le personnel du Bureau d’inspection générale de la surveillance des pénitenciers a effectué une procédure dans la prison de Cuautitlán, au Mexique, pour observer le transfert de 78 femmes #PPL à la prison de Nezahualcóyotl Sur, afin de garantir leur droit à la protection de la santé.

La femme disparaît et commence à convulser, après la confrontation entre les proches des détenus et la police à l’extérieur de la prison de Cuautitlán. # TelediarioEnEl6 avec @Carloszup et @paobarquet | https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/5FORjZWccy

