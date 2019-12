Coupure du réalisateur du docteur Sleep en 2020 – / Film

Docteur sommeil était déjà un long film pour commencer, mais il est sur le point de devenir encore plus long. UNE Docteur sommeil la coupe du réalisateur se dirige vers le numérique et le Blu-ray en 2020, Mike FlanaganL’adaptation de Stephen King à une autonomie complète de trois heures. Flanagan a récemment parlé de ce à quoi s'attendre de la coupe du réalisateur, qui sera apparemment encore plus fidèle au livre et restaurera certains moments du personnage.

j'ai pensé Docteur sommeil était assez bon, et a été déçu quand il a sous-performé au box-office. Heureusement, Warner Bros.a toujours un faible pour le film et va tout faire pour sa sortie multimédia à domicile. La suite de Le brillant obtient une coupe spéciale de réalisateur comprenant 30 minutes de scènes nouvelles, alternées et prolongées, sélectionnées par le réalisateur Mike Flanagan, non vues dans les salles.

"Je suis vraiment excité que WB me laisse créer cette coupe, encore moins la publier", a déclaré Flanagan à Collider. «Ils l'ont vraiment soutenu – au point de s'assurer que tout le nouveau matériel avec VFX était entièrement terminé, une partition supplémentaire a été composée et orchestrée juste pour cette coupe, et nous avons également fait un mix complet. Ils nous ont vraiment laissé faire cela correctement – c'est une nouvelle coupe du film terminée, complète et entièrement polie. Rien n'est temp. »

Alors, que pouvons-nous attendre de la coupe de ce réalisateur? Voici ce que Flanagan a à dire:

Il y a du nouveau matériel tout au long du film. Certaines sont des trucs flambant neufs qui n'ont jamais été inclus dans la coupe théâtrale, et il y a aussi une poignée de scènes étendues (ou modifiées). Il n'y avait jamais eu l'intention de sortir cette coupe en salles, nous avons toujours su que c'était trop long. Mais nous y avons travaillé parallèlement à la coupe théâtrale tout au long du post, et cela a rendu beaucoup plus facile la prise de décisions difficiles dans le montage, sachant qu'un jour cette coupe pourrait voir le jour. Il y a certainement de nouvelles scènes importantes. Je ne veux rien gâcher, mais je peux dire qu'il y a du nouveau matériel partout (y compris dans l'acte final à l'Overlook). Certains de mes trucs préférés impliquaient Young Danny et Wendy (il y a du matériel formidable avec Alex Essoe que je suis ravi est restauré ici), et seront familiers aux fans du livre. Il y a aussi beaucoup de nouvelles choses impliquant la jeune Abra dans le premier acte du film, en apprenant sur son éclat et comment cela affecte ses parents.

Flanagan a ajouté que la coupe du réalisateur «est plus littéraire que la coupe théâtrale. Cela ressemble beaucoup à la lecture d'un roman… et est même divisé en chapitres, ce qui a donné à cette coupe une structure très amusante. »

le Docteur sommeil la coupe du réalisateur arrive sur le numérique 21 janvieret sur Blu-ray 4 février. Les fonctions spéciales suivantes sont incluses.

Revenir à l'Overlook

La fabrication du sommeil du docteur: une nouvelle vision

De briller au sommeil

