Couronnement en direct de la reine des jeux floraux du carnaval de Mazatlan 2020 | Instagram

Enfin, le deuxième couronnement du Carnaval de Mazatlan 2020 commence, avec Branda Lizarraga qui sera couronnée en ce grand jour comme Reine des jeux floraux.

Plein de culture, de danse et de musique, ce grand gala sera vu, car le titre des Jeux Floraux est représenté par les beaux-arts et la culture.

Brianda lui a toujours montré une grande charisme et passion devant cette grande fête du port et aujourd’hui il reçoit sa couronne attendue en compagnie du chanteur Pepe Aguilar, qui fera une présentation après son couronnement.

Cela peut vous intéresser: Carnaval de Mazatlan 2020, profitez du premier couronnement en direct

C’est ce qui a fait ressentir Brianda fier de remporter ce titre, depuis qu’elle a grandi entourée de musique et qu’elle peut donc représenter ce qu’elle aime tant.

Jusqu’à présent, la mélomane de 23 ans ne croit toujours pas qu’elle a été la gagnante et la chance d’être une représentante de la fête maximale du port.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Au début de sa candidature, elle pensait que les gens ne l’accepteraient pas car elle était la fille de Sergio Lizarraga, chef de la Bande MSElle ne pensait pas non plus qu’ils la laisseraient participer, mais elle a décidé de dissiper ces craintes et d’aller chercher la couronne.

Brianda Aireth Lizárraga OsunaIl a étudié le marketing dans la ville de Guadalajara, mais a décidé de retourner au port de Mazatlan pour faire partie de ces belles vacances.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Pour Brianda, les moments les plus magiques de sa candidature ont sans aucun doute été manifestations, où il a vu des centaines de personnes qui l’ont soutenue et où elle a ressenti tout l’amour qu’ils lui ont donné d’être avec elle, car elle n’avait pas l’intention d’avoir autant de soutien.

Ici, nous vous laissons le lien pour que vous puissiez voir en direct tout ce qui se passe dans ce deuxième couronnement.

Vous pouvez également lire: Mazatlan, météo Carnaval 2020 jours

Aujourd’hui commence une aventure que j’ai toujours rêvé de vivre, aujourd’hui je fais partie de la fête la plus importante pour tous les Mazatlecos, le Carnaval de Mazatlan 2020. Il y a 5 ans j’ai quitté Mazatlan pour étudier ma carrière universitaire et il n’y avait pas de jour Je n’ai pas manqué mon port, mais s’il y avait quelque chose que je n’ai pas manqué c’est notre Carnaval, année après année j’ai regardé à travers la culture TV la présentation du thème et des candidats, les manifestations, l’élection de la Reine du Carnaval, les couronnements toujours soucieux de Voyant le dessin que Sodelva Ríos avait préparé pour les reines et les princesses de cette année, et bien sûr pour les dates du début du carnaval quittant l’école, il a pris le bus pour venir à Mazatlan pour le célébrer parce que je ne l’ai manqué pour rien Je souhaitais pouvoir un jour participer et faire de mon mieux, et j’avais hâte de terminer mes études pour revenir et avoir l’opportunité d’être candidate. Hier, c’était ma présentation et je ne peux pas expliquer l’émotion et le bonheur qui me donne de pouvoir faire partie de cette soirée si gaie et belle. Je vais me préparer et je ferai tout de ma part pour faire une grande participation, après tout, si vous voulez représenter le peuple Mazatleco, vous devez être plus que préparé car c’est une GRANDE RESPONSABILITÉ de représenter un peuple aussi gentil, humble et surtout GOURMANT Brianda Lizárraga candidate au Carnaval International Reine du Mazatlan 2020 «Nous sommes l’Amérique» PORRA NARANJA

Une publication partagée par Brianda Lizarraga (@brianda_lizarraga) le 13 octobre 2019 à 13h44 PDT

Après le couronnement, vous pourrez profiter d’un concert de Pepe Aguilar la Orchestre des Arts de Sinaloa, sa fille Angela Aguilar et son fils Leonardo Aguilar

.