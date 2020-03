Courriel controversé de Harvey Weinstein à propos de Jennifer Aniston: “Quelqu’un devrait la tuer”

Le mardi 10 mars, des courriels de Harvey Weinstein ont été publiés, qui font partie de nombreux documents enregistrés à la Cour suprême de Manhattan, où les procès contre le célèbre producteur se déroulent depuis le 6 janvier dernier. Ces documents ont été rendus publics un jour avant la lecture de votre phrase, qui a été condamné à 23 ans de prison pour abus sexuels et viol. Parmi eux, a souligné un e-mail où le producteur a écrit que “quelqu’un devrait tuer” Jennifer Aniston.

Harvey Weinstein et Jennifer Aniston

Ce document date de 2017, lorsque tout le mouvement #MeToo a commencé à émerger. Sallie Hofmeister, représentant de Weinstein, a envoyé un e-mail à son client l’informant que Le magazine Enquirer a menacé de rendre publiques les allégations d’abus du protagoniste des «amis». L’actrice aurait dit à un ami que le producteur avait profité d’elle lors des événements promotionnels du film “Sans contrôle” en 2005.

Après avoir reçu ces informations de votre représentant, Weinstein a répondu quelques minutes plus tard avec un bref e-mail: “Quelqu’un devrait tuer Jennifer Aniston”. Une fois que le contenu de l’e-mail a été découvert, le représentant de la célèbre actrice, Stephen Huvane, a déclaré que les informations qu’Enquirer n’a finalement pas publiées étaient “fausses”, car comme spécifié par Huvane, l’accusé “n’était jamais assez proche d’elle”. la toucher “et donc” Jennifer n’a jamais été harcelée ou attaquée par Harvey Weinstein “.

Il a demandé l’aide de personnages américains tout-puissants

Dans d’autres documents, il a été découvert que le producteur controversé a demandé l’aide de plusieurs personnages très puissants lorsque toutes les accusations d’abus ont commencé à émerger. Weinstein a écrit à différents politiciens et hommes d’affaires, tels que l’ancien maire de New York, Michael Bloolmberg; au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et aux PDG d’Apple et de l’entité financière Goldman Sachs, Tim Cook et Lloyd Blankfein. L’intention principale de ces courriels était empêcher le conseil d’administration du producteur cofondé de le démettre de ses fonctions.

“Tout ce que je demande, c’est qu’ils me laissent demander un congé et commencer une thérapie intensive … pour pouvoir ressusciter et avoir une deuxième chance”, a plaidé le producteur. Il a également expliqué que “bon nombre des accusations étaient fausses” et que l’intention du conseil d’administration de la société de le renvoyer était “illégale” et cela pourrait provoquer la “destruction de l’entreprise”. Presque aucune des personnes qui ont reçu ces e-mails n’a répondu.

