Cours d’espagnol gratuits sur YouTube pour apprendre

Si vous avez la possibilité de ne rien faire pendant la quarantaine et que vous voulez juste vous reposer à l’intérieur de votre maison, ça va, nous ne vous jugerons pas (Ou peut-être oui, mais en silence). Mais, si vous êtes impatient de devoir faire ou apprendre quelque chose et que vous êtes tenté de dépenser de l’argent pour des cours en ligne, mieux vaut attendre un moment parce que YouTube a lancé une série de cours pour vous permettre d’étudier avec les Edutubers les plus populaires au monde.

La liste des enseignants comprend Math2Me, JulioProfe, Elena Biologist, WikiSeba, The Engineering Translator et bien d’autres, et les matières qu’ils enseignent sont divisées comme suit:

YouTube Learning

YouTube Learning est conçu pour inspirer et aider les étudiants avec un contenu éducatif de haute qualité sur la plate-forme. Cette chaîne a un contenu complémentaire sur l’éducation, des célébrations de moments éducatifs et des conseils pour apprendre.

Il est disponible en anglais et en espagnol et sera étendu à d’autres langues dans les prochains jours. Vous pouvez trouver cette option d’apprentissage dans ce lien ou dans la nouvelle section de l’application YouTube.

Apprenez de la maison

Learn from Home est un site Web avec des ressources liées à l’apprentissage et au contenu familial. De KhanAcademyEspañol à Bubba et ses amis, Aprende desde Casa mettra en valeur le contenu des mathématiques, des sciences, de l’histoire et de l’art des canaux d’apprentissage populaires.

Le site comprend une section pour les familles avec des enfants de moins de 13 ans, où les parents et les enfants peuvent regarder des vidéos ensemble pour stimuler la créativité, la curiosité, le jeu et des activités comme la construction d’un volcan à l’échelle. Le site est maintenant disponible en espagnol, anglais et français et sera bientôt disponible dans d’autres langues.

Etudiez avec moi

#EstudiaConmigo est un mouvement né il y a quelques années, où les étudiants ont partagé leurs expériences d’apprentissage avec d’autres en ligne. Cette tendance compte des millions de vidéos dans différentes langues et vous pouvez toutes les consulter. Il existe des cours très variés.

YouTube Kids

YouTube Kids offre aux enfants de moins de 13 ans un environnement plus sûr où ils peuvent explorer leurs intérêts et leurs curiosités par eux-mêmes pendant que les parents contrôlent l’expérience. Cette application a un contenu étendu, comme les habitudes de santé, le plaisir à la maison et l’apprentissage.

Nous savons que la situation est compliquée et que vous pouvez désespérer de courir avec les taureaux, mais respirez, réfléchissez un peu et profitez-en pour améliorer vos compétences ou en apprendre de nouvelles.

