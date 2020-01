Court-circuit – Revue de la saison 1

«Short Circuit» de Disney est une collection de 14 courts métrages, qui ont été créés dans le cadre d’un programme expérimental où tout le monde aux Walt Disney Animation Studios peut présenter une idée et potentiellement être sélectionné pour créer un court métrage original et innovant avec le soutien de la studio et leurs collègues artistes. L’objectif du programme est de prendre des risques, de faire émerger de nouvelles voix de narration diverses au Studio et d’expérimenter de nouvelles innovations techniques dans le processus de réalisation de films.

Chaque court dure environ 2 minutes et avant chaque court, nous entendons la personne qui a présenté l’idée de ce qui est l’inspiration derrière chaque court. Ceux-ci aident généralement à mettre en place l’histoire ou la prémisse, qui pourrait être manquée pendant le court métrage. Certaines de ces introductions aident vraiment à montrer combien d’amour a été consacré à leur création. Personnellement, j’aurais aimé qu’ils soient dans la section des extras, mais au moins ils ont une option de saut d’introduction disponible.

Flaques

Un jeune garçon aventureux découvre que les flaques d’eau peuvent être des portails vers un monde fantastique, mais il a du mal à détourner l’attention de sa sœur de son téléphone pour voir la magie du monde qui l’entoure.

C’est un joli court métrage ludique qui montre comment les gens perdent la vie en regardant leurs écrans. J’ai ri plusieurs fois tout au long du court métrage, surtout une fois le chien présenté. Et le monde magnifique dans les flaques d’eau était incroyable. Le style artistique ressemble beaucoup plus à un film Disney moderne comme Wreck It Ralph. C’est facilement l’un des meilleurs shorts de la série et je pense que toute la famille devrait en profiter.

Évaluation – 4 sur 5

Étudiant d’échange

La vie est déjà assez difficile pour une étudiante en échange dans une nouvelle école, mais en tant que seul terrien dans une école pour étrangers, le personnage central de cette histoire fantaisiste est l’ultime étranger et doit prouver qu’elle vaut la peine d’être acceptée par ses nouveaux camarades de classe inhabituels.

Graphiquement, c’est l’un des shorts les plus faibles de la série, il avait l’air beaucoup moins poli mais la simple histoire d’être étrange et comment elle devient l’un d’eux, est parfaitement bien, mais cela ressemblait à l’un des shorts les plus faibles de la séries.

Évaluation – 2 sur 5

Lucky Toupee

Ce morceau intelligent de balderdash soulève le couvercle sur un conte original sur un postiche détourné, une bande de lutins larcènes et une romance naissante.

J’ai adoré ce court métrage et cela expliquerait qui a volé une partie de mes cheveux! C’est pourquoi je me suis connecté avec le personnage principal, bien que ma femme ait également eu beaucoup de rires. Le style artistique ressemble plus à un film Disney moderne, mais ce sont les lutins qui m’ont vraiment impressionné, leur conception et l’idée derrière eux étaient géniales.

Évaluation – 4 sur 5

Juste une pensée

Un garçon maladroit de 12 ans, nommé Ollie, éprouve des «problèmes de bulles» lorsque ses véritables sentiments pour une fille sont révélés de manière embarrassante sous la forme d’une bulle de pensée physique.

Autre point fort de cette série, le style artistique donne l’impression de regarder une bande dessinée de bande dessinée et de voir le garçon se battre avec ses pensées est très amusant et a une fin mignonne, prévisible mais qui transmet parfaitement le message.

Évaluation – 3 sur 5

Cycles

Une histoire centrée sur le vrai sens de la création d’une maison et la vie qu’elle recèle à l’intérieur de ses murs.

Mon court métrage préféré de la série, celui-ci m’a fait déchirer, car l’histoire d’une famille vivant dans une seule maison et devant partir, a vraiment frappé la maison. Il a été initialement créé pour être utilisé dans un casque de réalité virtuelle, cela n’en avait pas besoin, car l’histoire était si forte. Je pensais également que la musique jouait un grand rôle, créée par la mère du créateur. Le créateur voulait vraiment faire quelque chose de différent, côté VR offert, mais j’aurais adoré voir l’animation plus traditionnelle car il était facile de voir qu’elle n’était pas conçue pour être regardée en 2D, avait maintenant la possibilité été là pour regarder cela sur mon unité PSVR à la place, ce serait une expérience incroyable. C’est à voir absolument.

Évaluation – 5 sur 5

Foudre Dans une bouteille

Lors d’un orage, les efforts d’un jeune garçon pour capturer la foudre dans une bouteille en verre dans le cadre d’un projet d’expo-sciences réussissent au-delà de ses attentes les plus folles, mais il est choqué lorsqu’il découvre les conséquences de cet exploit contre nature.

C’est un excellent court métrage, que toute la famille pourrait apprécier car il ressemble plus à un court métrage que vous voyez devant un film Disney, en particulier le style artistique, qui ressemble un peu à regarder un film Illumination.

Évaluation – 3 sur 5

La course

Grim a désespérément besoin d’une âme de plus pour gagner son concours de travail, mais sa dernière collection programmée lors d’une course de vélo rigoureuse bouleverse son monde. À la ligne d’arrivée, il apprend que la vie n’est pas toujours une question de trophée à la fin de la course.

L’un des shorts les plus étranges, mais il a un joli message à la fin, qui était très touchant. Comme cette dernière âme voulait juste embrasser et embrasser sa femme avant de mourir. Un autre court métrage qui m’a fait déchirer les yeux. C’est aussi amusant de voir la mort tuer par erreur beaucoup de gens par erreur, ça ne devrait pas être le cas, mais j’ai eu quelques rires à ce sujet.

Évaluation – 4 sur 5

Hair-Jitsu

Une jeune fille affronte un coiffeur maléfique alors qu’elle traverse des longueurs imaginatives pour éviter sa première coupe de cheveux.

Un autre grand pour les enfants, avec beaucoup de rires et une belle histoire simple qui fonctionne. C’est le court métrage le plus faible de cette collection à mon avis, car il ne m’a pas emporté, mais c’est toujours très amusant.

Évaluation – 3 sur 5

Centre ville

La déception d’un banlieusard de manquer le bus se transforme en une balade colorée et inattendue lorsque le street art environnant prend vie, révélant le cœur de la ville sous un angle entièrement nouveau.

C’est l’un des courts métrages les plus expressifs, qui ressemblait à une scène de jeu vidéo, un mélange de jouer à Spider-Man et Splatoon. Ça a l’air magnifique.

Évaluation – 4 sur 5

Jing Hua

Une artiste martiale en deuil rend hommage à son professeur récemment décédé en créant un monde peint à l’aide d’une forme magique de kung-fu.

Un beau court métrage qui ressemble à une peinture traditionnelle chinoise et plein de cœur. J’ai adoré ce court métrage.

Évaluation – 4 sur 5

Laissez tomber

Une goutte de pluie nouvellement formée tombe sur terre pour la première fois et a une rencontre improbable et sincère avec une jeune fille qui s’avère édifiante pour les deux.

C’est incroyable de voir comment ces esprits créatifs peuvent prendre aussi simplement qu’une goutte d’eau et en faire un joli personnage.

Évaluation – 3 sur 5

Zénith

Un cerf lumineux et éthéré bondit sans effort à travers une étendue sombre de l’univers, laissant une galaxie d’étoiles dans son sillage. Lorsqu’il crée accidentellement un trou noir qui menace de dévorer tout ce qui est en vue, le cerf est obligé de prendre une décision qui laissera une impression durable.

C’est l’un des courts métrages les plus bizarres et expérimentaux de cette collection, le style artistique est magnifique, car il ressemble à une peinture. C’était celle que j’avais besoin de revenir en arrière et de regarder de nouveau tout de suite car elle est tellement différente de toute autre chose.

Évaluation – 3 sur 5

Éléphant dans la chambre

Un bébé éléphant perdu est recueilli par un garçon et son père pour travailler sur leur plantation de bananes. Alors que les deux se lient rapidement, le garçon découvre que son nouveau meilleur ami aspire à sa famille et à sa maison à l’état sauvage.

Point culminant de cette collection de shorts, le style artistique est incroyable et l’histoire est si touchante. Le garçon et l’éléphant jouant ensemble étaient si amusants à regarder, mais le chagrin dans lequel se trouve l’éléphant, car il lui manque sa famille est si bouleversant mais si gratifiant à la fin Un autre doit regarder.

Évaluation – 4 sur 5

Récupérer

Un enfant veut jouer à chercher avec son animal de compagnie. Malheureusement, il a erré profondément dans une forêt imposante.

Ce court métrage a l’un des styles artistiques les plus similaires à Pixar, il semble qu’il pourrait s’agir d’une bande-annonce ou d’un clip pour le film à venir. Son animal de compagnie est un adorable personnage adorable qui fait de ce court quelque chose que vous pouvez regarder encore et encore.

Évaluation – 4 sur 5

Dans l’ensemble, les 14 premiers courts métrages de cette collection «Short Circuit» sont un sac mixte, il y a des points forts comme Cycles, Jing Hua et Zenith, qui se démarquent car ils sont plus expérimentaux mais aussi pleins de cœur. Il existe de nombreux shorts comme Lightening in a Bottle, Puddles, Elephant in the Room et Drop, qui sont plus courants et faciles à apprécier pour tout le monde.

C’est formidable de voir Disney laisser certains de ses talents essayer quelque chose de différent et devenir des cinéastes. C’est un processus vital pour Disney et je suis heureux qu’ils aient un point de vente comme Disney + pour permettre au monde de voir ce qu’ils ont créé.

Le court-circuit est quelque chose que chaque abonné Disney + devrait consulter, même s’il est un à la fois plutôt que d’un seul coup. Mais à seulement 2 minutes chacune, elles sont plus courtes qu’une pause publicitaire mais beaucoup plus amusantes à regarder.

