Court métrage de migrants des studios Oats de Neill Blomkamp – / Film

Neill BlomkampL’initiative expérimentale de court-métrage Oats Studios a été lancée en 2017 comme une sorte de vivier créatif pour le réalisateur Chappie ainsi qu’une plate-forme pour stimuler les cinéastes de la relève. Quelques-uns des courts métrages de Blomkamp ont suscité un peu de buzz – suffisamment pour qu’un projet soit financé par un financement pour un remake de long métrage, puis annulé – mais avec le dernier film d’Oats Studios, le réalisateur recule pour laisser briller de nouveaux talents. Oats Studios a publié Migrants, un court métrage de Paul Chadeisson dans le cadre d’une «nouvelle playlist qui deviendra une collection organisée de nos courts métrages préférés de nos artistes préférés». Regardez le court-métrage Migrants ci-dessous.

Court métrage des migrants

Si vous aimez les séquences d’ancrage conçues pour une narration cool et pensive, Migrants est le court métrage pour vous. Il ne se passe pas grand-chose dans ce court métrage, qui se déroule dans un avenir lointain où Mars a été terraformée. Dans le court métrage de trois minutes, un navire bleu avec le nom d’Asimov peint (dans ce qui est probablement un clin d’œil à Isaac Asimov, le parrain de la science-fiction), accoste sur une station spatiale flottant au-dessus d’un Mars terraformé, tandis qu’un invisible l’homme raconte: «Nous sommes les nettoyeurs. Tout comme nos pères. Nous purifions le monde. Un jour, nos enfants vont respirer. »

Voici le bref synopsis du court métrage:

L’humanité a commencé le processus de terraformation de Mars il y a de nombreuses années. Nous suivons les pensées et les prières de l’un des «nettoyeurs» qui travaille sur ce projet titanesque.

C’est un court métrage lent et simple avec des nuances d’Ad Astra et de Gravity, en particulier dans le VFX net et de pointe de ce dernier, qui est incroyablement impressionnant pour un court métrage. Mais Oats Studios a probablement beaucoup de ressources à sa disposition, grâce à la réputation de Blomkamp en tant que réalisateur de science-fiction accompli grâce à son premier film acclamé District 9. Cette position a quelque peu diminué avec les films suivants comme Elysium et Chappie, et les projets ratés comme le film HALO et son récent raté Firebase.

Mais Blomkamp semble prospérer dans la communauté du court métrage, là où il a commencé – son court-métrage Alive in Joburg deviendra finalement le district 9. Et bien que Blomkamp n’ait pas encore créé son propre court métrage qui remplira la mission d’Oats Studios déclaration «évaluer la communauté pour savoir lesquels sont viables pour une expansion dans les longs métrages», peut-être que les films de la nouvelle «collection organisée» dont Migrants fait partie pourraient réussir.

Articles sympas du Web: