Court métrage d’horreur ‘Seek’ d’Aaron Morgan et Eric Vespe en première au SXSW [Trailer]

«Bien conçu de haut en bas. Effrayant, efficace et beau. ” – Rian Johnson

Écrit par Eric Vespe et Aaron Morgan et réalisé par Aaron Morgan, le court métrage d’horreur Chercher est programmé en première mondiale à SXSW le 14 mars, et nous avons un teaser aujourd’hui.

À Seek, «les sœurs étranges Heidi et Jordan ont conduit toute la nuit lorsqu’elles sont tombées sur un parc et une salle de bain délabrés en bordure de route. Des événements horribles s’ensuivent lorsqu’un résident espiègle habitant les toilettes demande à jouer à un jeu sinistre. »

Découvrez la bande-annonce ci-dessous, avec des critiques élogieuses de très grands noms.

Le court métrage présente des effets pratiques par deux nominés aux Oscars Arjen Tuiten (Maleficent, Wonder, Pan’s Labyrinth, Ghostbusters: Afterlife) basé sur les conceptions de Atelier WETA. Il dispose également de VFX par Rogelio Salinas et Todd Perry (Black Panther, Avengers, Docteur Strange).

Allisyn Snyder, Clare Grant, Steve Agee, et Sarah Anne Williams étoile.

Seek a été produit par Paul Gandersman, Peter Hall et Eric Vespe, et produit par Michaela Morgan.

La première aura lieu à l’Alamo Lamar D le samedi 14 mars à 21h00.