“ Friends ” est sans aucun doute l’une des séries qui a le mieux vieilli et c’est que, bien qu’elle ait publié son dernier chapitre en 2004, la fiction qui raconte les expériences d’un groupe d’amis de vingt ans reste parmi les plus regardées des plateformes de streaming Ayant conquis plusieurs générations, il n’est pas surprenant que les fans ont accueilli avec enthousiasme le retour des six protagonistes lors d’une réunion.

Courteney Cox choisirait Timothée Chalamet pour donner vie à Joey dans un redémarrage de ‘Friends’

Courteney Cox, qui a donné vie à Monica Geller, a également montré son enthousiasme pour ce chapitre spécial, qui sera l’un des principaux atouts pour lancer et promouvoir HBO Max, une nouvelle plate-forme de vidéo à la demande qui arrivera aux États-Unis en mai 2020. “Nous passerons un bon moment car aucun de nous ne l’a fait. Je veux dire asseyez-vous d’avoir une conversation sur ce que la série a signifié pour nous et pour les gens “, a expliqué l’actrice.

Cox a donné ces déclarations dans une interview avec Kevin Nealon, dans laquelle il a également Il a avoué qu’il serait clair à qui elle choisirait de donner vie à Joey Tribbiani si un redémarrage de ‘Friends’ était fait: Timothée Chalamet. Le protagoniste de “Appelez-moi par votre nom” serait, selon Cox, l’option parfaite pour remplacer Matt LeBlanc dans le rôle du séducteur du groupe. L’actrice n’a plus voulu se mouiller et n’a pas révélé quels autres acteurs elle choisirait de donner vie à un groupe d’amis qui a conquis des gens du monde entier.

Une série sans date d’expiration

Peut-être que les fans de la série s’attendaient à ce que la réunion des protagonistes de «Friends» soit de tourner un chapitre spécial montrant ce qui s’était passé pendant ces années dans la vie de Rachel (Jennifer Aniston), Joey (Matt LeBlanc), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox) et Chandler (Matthew Perry) , mais finalement ce ne sera pas comme ça et ils n’accorderont que cette interview unique

Il n’a pas non plus été confirmé qu’il peut y avoir un redémarrage avec de nouveaux acteurs; donc pour l’instant, les fans vont devoir s’installer pour voir les chapitres des dix saisons pendant lesquelles la série s’est prolongée. Une fiction qui continue de gagner des adeptes, surprenant Courteney Cox, qui considère le pouvoir des «Amis» «fascinant»: “C’est incroyable de voir comment une sitcom peut tellement rassembler les gens.”

