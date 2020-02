Courteney Cox jouera dans ‘Shining Vale’, une comédie d’horreur

Courteney Cox Il reviendra à la télévision avec un projet assez surprenant. L’actrice ‘Friends’ jouera dans le pilote de une comédie d’horreur pour Starz intitulée ‘Shining Vale’. La série est une production de Warner Bros. TV et Lionsgate TV écrite par Jeff Astrof, créateur de «Trial & Error» et scénariste de «Friends», et Sharon horgan, actrice et créatrice de «Catastrophe».

Cox jouera Patricia “Pat” Phelps, une femme qui déménage avec sa famille dysfonctionnelle de la ville dans une petite ville où de terribles atrocités se sont produites. Personne ne semble le remarquer, sauf Pat, qui, en raison des symptômes dont elle souffre, est convaincue qu’elle est déprimée ou possédée.

Le personnage est décrit comme une ancienne “fille sauvage” qui est devenue célèbre après avoir écrit un roman pornographique pour femmes. Dix-sept ans plus tard, Pat est propre et sobre mais se sent totalement insatisfait. Elle n’a pas encore écrit son deuxième roman, elle ne se souvient pas de la dernière fois où elle et son mari ont eu des relations sexuelles et leurs adolescents ne veulent rien savoir d’elle. Elle était une épouse fidèle jusqu’à sa première erreur: une aventure de quinze nuits avec un jeune voisin. Dans un dernier effort pour sauver leur mariage, ils quittent la ville pour une grande vieille maison en banlieue où le mal et l’humour se heurtent.

“Starz continue d’élargir sa liste de séries comiques originales et nous sommes incroyablement fiers de recevoir une actrice talentueuse comme Courteney Cox dans la chaîne à la tête de” Shining Vale “”, a déclaré Jeffrey Hirsch, président et chef de la direction de Starz. “Son succès précédent dans le genre combiné à ses comédies amusantes font d’elle l’actrice idéale pour donner vie à Pat. “

Avec l’agenda complet

«Shining Vale» ce sera le premier projet de câble premium de Cox en tant qu’actrice principale, bien qu’il ait été vu comme une guest star dans des fictions telles que ‘Shameless’ et «Thérapie Web», tous deux de Showtime. Cox, qui rencontrera ses coéquipiers ‘Friends’ sur un programme spécial HBO Max plus tard cette année, sera l’un des protagonistes d’un projet de fiction Spectrum Originals basé sur la série documentaire Netflix «Last Chance U» et est un producteur exécutif de «Neuf mois avec Corteney Cox», une série de documents Facebook Watch.

