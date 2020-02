Courteney Cox Pilot: ‘Shining Vale’ – Nouvelle comédie d’horreur sur Starz

HISTOIRES CONNEXES

Le prochain projet télévisé de Courteney Cox ramène la star de Scream à ses racines d’horreur.

Starz a engagé Cox pour diriger Shining Vale, un pilote de comédie sur une femme dont la famille déménage de la ville dans une petite ville avec une histoire sombre – alors pourquoi le personnage de Cox est-il le seul à sembler remarquer ce qui se passe autour d’elle? Est-elle possédée ou simplement déprimée? Elle ne sait vraiment pas.

Voici la répartition officielle de Starz de la comédie noire excentrique:

Patricia ‘Pat’ Phelps est une ancienne «enfant sauvage» qui a connu la gloire en écrivant un roman d’autonomisation pour femmes torride et imbibé de drogue et d’alcool (alias lady porn). Avance rapide 17 ans plus tard, Pat est propre et sobre mais totalement insatisfait. Elle n’a toujours pas écrit son deuxième roman, elle ne se souvient pas de la dernière fois qu’elle a couché avec son mari, et ses adolescents sont à ce stade où ils aiment leurs vils amis et veulent votre mort. Elle était une épouse fidèle jusqu’à sa seule erreur: une torride table de 15 nuits avec un jeune artiste / bricoleur / musicien chaud et voisin. Dans un ultime effort pour sauver son mariage, elle et sa famille quittent le «fou» de la ville pour une grande et vieille maison en banlieue où le mal et l’humour se heurtent.

–

“Alors que Starz continue d’élargir sa liste de séries de comédies originales, nous sommes incroyablement fiers d’amener une actrice talentueuse telle que Courteney Cox au réseau pour diriger Shining Vale”, a déclaré Jeffrey Hirsch, président et chef de la direction de Starz. “Son succès précédent dans le genre combiné à ses côtelettes comiques bien rodées en font l’actrice idéale pour donner vie à Pat.”

Le projet TV Lionsgate / Warner Bros. a été écrit par le créateur de Trial & Error, Jeff Astrof, qui a également travaillé avec Cox on Friends de 1994 à 1996. Le créateur de la catastrophe, Sharon Horgan, partage le crédit de l’histoire avec Astrof.

En plus de jouer Monica Gellar pendant 10 saisons sur NBC’s Friends, Cox a également dirigé Cougar Town pendant six saisons sur ABC et TBS. Elle a récemment été confirmée pour apparaître dans la prochaine réunion spéciale des amis de HBO Max, qui réunira les six stars de la sitcom classique pour un retour sur l’héritage de la série.

