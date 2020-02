Courteney Cox reviendra au genre dans le pilote d’horreur-comédie de Starz “Shining Vale”

Mieux connue des fans d’horreur pour son rôle de Gale Weathers dans les quatre films Scream de Wes Craven, Courteney Cox est prêt pour un retour à l’horreur dans les prochains Starz pilote “Vale brillante. “

La comédie d’horreur d’une demi-heure vient du créateur de «Divorce» Sharon Horgan, Co-créateur “Trial & Error” Jeff Astrof et Kapital Entertainment d’Aaron Kaplan.

La date limite signale que Dearbhla Walsh («The Handmaid’s Tale») dirigera le pilote.

«Écrit par Horgan et Astrof, Shining Vale parle d’une famille dysfonctionnelle qui déménage de la ville à une petite ville dans une maison dans laquelle de terribles atrocités ont eu lieu. Mais personne ne semble le remarquer, sauf Pat (Courteney Cox), la maman, qui est convaincue qu’elle est déprimée ou possédée – il s’avère que les symptômes sont exactement les mêmes. Tout le monde a ses démons – mais Pat est-il réel? Ou est-ce le portrait d’une famille typique déchirée par la maladie mentale? »

«Cox’s Patricia« Pat »Phelps est une ancienne« enfant sauvage »qui a connu la gloire en écrivant un roman d’autonomisation des femmes torride, imbibé de drogue et d’alcool (aka lady porn). Avance rapide de 17 ans, et Pat est propre et sobre mais totalement insatisfait. Elle n’a toujours pas écrit son deuxième roman, elle ne se souvient pas de la dernière fois qu’elle a couché avec son mari, et ses adolescents sont à ce stade où ils aiment leurs vils amis et veulent votre mort. Elle était une épouse fidèle jusqu’à sa seule erreur: un stand torride de 15 nuits avec un jeune artiste / bricoleur / musicien chaud. Dans un ultime effort pour sauver son mariage, elle et sa famille quittent le «fou» de la ville pour une grande et vieille maison en banlieue où le mal et l’humour se heurtent. »