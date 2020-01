Courteney Cox vient de partager un retour en finale de la série ‘Friends’ avec un œuf de Pâques parfait

En fait, la chanson thème ne mentait pas: nos amis seront toujours là pour nous. Et quand ils viennent portant des images invisibles de leurs jours sur le spectacle, nous pouvons à peine contenir notre excitation. Courteney Cox vient de partager une photo d’un anniversaire spécial, et vous ne croirez pas ce qui fait une apparition.

“Friends” a commencé à être diffusé en 1994

Casting de la saison 1 de «Friends» | Reisig & Taylor / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

La série pivot a débuté en 1994. Elle mettait en vedette (de gauche à droite sur la photo ci-dessus) David Schwimmer comme Ross Gellar, Jennifer Aniston comme Rachel Green, Courteney Cox comme Monica Gellar, Matt LeBlanc comme Joey Tribbiani, Lisa Kudrow comme Phoebe Buffay et Matthew Perry comme Chandler Bing.

Les amis commencent lorsque Rachel laisse son fiancé à l’autel et emménage avec sa meilleure amie du secondaire, Monica. Phoebe était autrefois la colocataire de Monica mais n’est plus qu’une amie. Ross est le frère de Monica (et a toujours eu quelque chose pour Rachel). Et l’ami de Ross de l’université, Chandler, vit de l’autre côté du couloir avec son colocataire, Joey.

La finale de la série est arrivée dix ans plus tard

Bien sûr, chaque bonne série doit prendre fin. Et bien que Friends soit toujours considéré comme l’un des meilleurs, ils ont choisi de dire au revoir après la dixième saison. Dans l’épisode, intitulé à juste titre «The Last One», tout change pour ce groupe, qui a passé une décennie à vivre et à apprendre les uns des autres.

Rachel déménage à Paris pour commencer à travailler pour Louis Vuitton. Mais Ross se rend compte à la dernière minute qu’il est toujours amoureux d’elle et la poursuit. Pendant ce temps, les jumeaux de Monica et Chandler sont là, et ils ont décidé de déménager en banlieue pour élever leur famille. Phoebe et Mike parlent également d’avoir des enfants, et Joey est, bien, juste Joey.

Les fans ne peuvent pas obtenir suffisamment de photos de la distribution

S’il y a une chose que les fans de Friends adorent, c’est de revoir la série encore et encore. Bien sûr, Netflix a enlevé cela à ceux d’entre nous qui vivent aux États-Unis.Mais jusqu’à l’arrivée de HBO Max, nous pouvons toujours faire le plein de contenu Friends sur les réseaux sociaux.

Exemple: lorsque Jennifer Aniston a rejoint Instagram en 2019, son premier message était d’une récente réunion avec le reste de la distribution. C’était l’un des rares où tous les six étaient présents, et elle a essentiellement cassé Internet avec l’image.

Courteney Cox a récemment partagé un extrait du dernier épisode

Cela fait plus d’une décennie et demie que la finale de Friends a été diffusée. Mais ils ont enregistré l’épisode quelques mois auparavant. En fait, selon Cox, cet événement a eu lieu le 23 janvier 2004. Donc, pour célébrer le 16e anniversaire de la dernière fois qu’ils ont tous tourné ensemble, elle a partagé la photo ci-dessus de leur «dernier souper».

Une chose que les fans de Friends remarqueront? Leur repas épique semble inclure des homards. Et tous ceux qui ont vu l’émission plusieurs fois (comme la plupart d’entre nous l’ont fait) se souviendront de l’importance de cette créature spécifique. Phoebe dit que Rachel et Ross sont des homards l’un de l’autre, ce qui signifie qu’ils sont destinés à être ensemble. Et cela est prouvé dans la finale de la série. C’est parfait?