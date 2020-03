Courtney B. Vance à la chasse au rouge le 30 octobre

Exclusif: Courtney B. Vance sur La chasse au rouge le 30 octobre

Courtney B. Vance a mené une carrière incroyable depuis ses débuts dans le drame de guerre de 1987 Hamburger Hill à la dramatique fantastique oscarisée La femme du prédicateur et son tour gagnant Emmy dans l’épopée du vrai crime FX Le peuple contre O.J. Simpson: American Crime Story. Cette année marque le 30e anniversaire de son premier effort de studio majeur, La chasse à octobre rouge, et tout en discutant de son prochain drame Netflix Débouché, ComingSoon.net a eu la chance de discuter avec la star du thriller d’espionnage oscarisé.

En repensant au thriller dirigé par Sean Connery et Alec Baldwin, Vance rit en mentionnant que les gens viennent à lui «assez souvent» et crient les lignes emblématiques «Crazy Ivan» et «Pavarotti» et que le film a été très «percutant» »Pour lui, mais qu’il y avait une lutte pour obtenir le rôle.

«Ça a été très impactant pour moi parce que c’était mon premier grand film et c’était mon premier grand film de studio, et j’ai lu le livre et je voulais vraiment, vraiment jouer ce personnage et c’était très difficile pour moi d’y entrer parce que je était dans une pièce de théâtre au théâtre public et a dû se battre et aller se battre avec le syndicat sur les deux côtes parce que le directeur général du public à l’époque ne voulait pas me laisser sortir », a expliqué Vance. «Donc, c’est devenu moche, mais finalement, quand j’ai obtenu le rôle et qu’il est apparu, ils ont refusé de me laisser partir, et donc c’était moche pour moi une minute, mais finalement, ils m’ont laissé partir. Au début, au début, c’était très stressant. Mais une fois que je l’ai eu, Sam Neill et James Earl et Alec Baldwin, c’était juste un très bon groupe, et j’ai passé un merveilleux moment. Ce fut un moment de vie très impactant pour moi. »

En développant sa performance en tant que technicien de sous-marins sous-marins de deuxième classe Ronald Jones, Vance a constaté qu’il n’avait pas à la modéliser sur une seule personne, car le personnage était un “gentleman très unique”, ce qui permettait de trouver facilement son propre point de vue pour le rôle .

“Vous savez, tout ce que je commence par moi-même et commence juste à le construire avec le réalisateur”, a déclaré Vance. «Je veux dire, Rogers était sur l’affaire parce qu’il était une sorte de gars voyante. Dans le cadre du sous-marin, Navy life, il est sorti avec des lunettes. Mais c’était quelqu’un qui était très passionné par ce qu’il a fait, et étant les oreilles et les yeux du navire, c’est très merveilleux d’avoir quelqu’un de coloré dans cette position. Je suis sûr que dans ce monde, la personne radar / sonar a tendance à être probablement colorée comme ça parce qu’un navire dépend tellement de ses oreilles. “

Basé sur le roman de 1984 du même nom Tom Clancy, le film se déroule à la fin de la guerre froide et suit le capitaine de la marine soviétique voyous Marko Aleksandrovich Ramius (Connery) alors qu’il navigue vers les États-Unis avec son sous-marin, un sous-marin de missile nucléaire avancé. dans un effort pour faire défection. L’analyste de la CIA Jack Ryan (Baldwin) en déduit ce motif, bien que ses supérieurs pensent qu’il s’agit d’un acte de guerre, et doit monter à bord du sous-marin et prouver la vérité avant que la situation ne devienne incontrôlable.

Outre Connery, Baldwin et Vance, le casting comprend également Scott Glenn (château de Pierre), Sam Neill (parc jurassique), James Earl Jones (Le roi Lion), Jeffrey Jones (Journée de congé de Ferris Bueller), Tim Curry (Le Rocky Horror Picture Show) et Stellan Skarsgård (Dune).

La chasse à octobre rouge a été un succès lors de sa sortie, avec plus de 200 millions de dollars sur un budget de 30 millions de dollars et des critiques élogieuses de critiques pour son jeu d’espionnage chat et souris et les performances de sa distribution et a ensuite été nominé pour trois Oscars, remportant le prix du meilleur Édition des effets sonores.

