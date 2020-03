Couvertures de livres de l’ancienne carrière de mannequin de Scott Disick

Scott Disick est devenu un nom familier lorsque sa relation avec Kourtney Kardashian est devenue au centre des préoccupations des Kardashians (KUWTK). Ils venaient juste de commencer à sortir ensemble quand la série a commencé et malgré son comportement parfois égoïste, les fans ont adoré ce qu’il a ajouté à la série. Mais peu de gens connaissent bien Disick pré-Kardashian. Fouillez un peu et vous trouverez des trucs très intéressants.

Scott Disick était un modèle YA

Scott Disick en couverture de Heartland par Lauren Brooke | Scolaire

C’est vrai. Teenage Disick a été calqué sur la couverture de plusieurs romans pour jeunes adultes, notamment Heartland. Cela s’est produit en 2001 et un fan aux yeux d’aigle l’a porté à l’attention du monde en 2013. Il y a des photos pour le prouver parce que les livres sont toujours sur Amazon. C’est aussi bon au niveau Fabio. Vous pouvez certainement dire qu’il pourrait travailler sous un angle de modélisation. C’est probablement la raison pour laquelle tous ses clichés en solo ressemblent à de la modélisation pour quelque chose. Est-ce là que son comportement arrogant a commencé?

Probablement pas. Un autre mannequin de l’époque a dit à InTouch qu’il n’était pas comme s’il était maintenant à l’époque. “Scott était un adolescent maladroit – complètement différent de la façon dont il se présente maintenant”, a-t-elle déclaré au magazine. «Il vient juste d’entrer, de se maquiller, de se tenir devant la caméra et de partir assez silencieusement aussi. Rien du tout comme le Scott que nous connaissons maintenant. » Qu’il l’aime vraiment ou non, elle a définitivement raison. Il est différent aujourd’hui et certainement plus à l’aise devant la caméra – et être lui-même.

Ce que les fans pensent de ses couvertures de livres

Scott Disick | Gabe Ginsberg / .

Disick a fait beaucoup, beaucoup de choses étranges en son temps qui ont fait parler les fans – comme la canne et son titre de Lord. Alors, que disent-ils de ses jours de mannequin? D’abord et avant tout, ils sont assez choqués que ce soit lui en couverture. Bien sûr, ils peuvent le voir maintenant, mais ce n’était pas évident sans la tête du seul fan très astucieux.

Un fan a dit que c’était une «expérience étrange» d’être à mi-chemin de la série avant qu’elle ne s’en rende compte. Peut-être que le meilleur commentaire d’un fan est venu en référence à la couverture One Day You’s Will Know. Cela lui a rappelé “son visage choqué avant une longue spirale mentale de 3 épisodes quand Kourtney révèle qu’elle est à nouveau enceinte.”

Sinon, comment Scott Disick fait son argent

Mis à part son passé de mannequin, Disick a gagné de l’argent grâce à son apparition sur KUWTK et dans plusieurs spin-offs. Il a également augmenté sa valeur nette à 16 millions de dollars grâce à ses nombreuses mentions de produits et apparitions de célébrités. Bien qu’il ne soit plus sur KUWTK, les fans ont déjà dit qu’ils aimeraient que la série se termine par un mariage avec Kardashian et Disick. Cela le ferait certainement rouler dans la pâte parce que si cette relation – ou cet épisode – venait à naître.

L’une de ses tentatives les plus récentes a été une ligne de vêtements, Talentless. La ligne de vêtements est principalement des vêtements de détente et il vient de sortir un t-shirt de 49 $ «Veuillez vous laver les mains» à la lumière de l’épidémie de coronavirus. Si quoi que ce soit, l’homme sait comment tirer parti d’une situation. Il n’aura probablement aucun problème à garder l’argent en place pendant des années, vu sa popularité. Que ce soit grâce à ses relations avec Kardashian ou non, c’est quelque chose que les fans ne sauront probablement jamais.

Scott Disick fait-il toujours du mannequinat?

Il ne semble pas que Disick ait fait de mannequinat officiel depuis son adolescence, sauf si vous comptez modeler sa ligne de vêtements. Mais le mannequinat est toujours sur son orbite car il en sort sûrement beaucoup. Sa femme actuelle est la mannequin Sophia Richie et les choses sont assez sérieuses.