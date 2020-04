COVID-19 a mis en garde contre de nouveaux symptômes possibles chez les enfants

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d’augmenter malgré les mesures imposées par les gouvernements de chaque pays. De même, le nombre de patients décédés continue de croître et avec cela, une grande incertitude est perçue dans le monde.

Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait défini que les symptômes liés à cette maladie sont la fièvre, le mal de gorge, la toux et l’essoufflement, d’autres ont été identifiés récemment, principalement chez les bébés et les enfants, qui pourraient être liés à la présence du virus.

Une nouvelle étude dermatologique en Espagne a présenté la théorie selon laquelle COVID-19 peut se manifester par une rougeur et / ou un gonflement des extrémités des patients.

Selon la spécialiste Cristina Galván, ce symptôme est devenu une constante chez les jeunes.

“Le derme des extrémités a tendance à rougir dans une partie de la population qui n’est pas considérée en premier lieu comme” à risque “. Une inflammation rougeâtre se produit principalement dans les cas où il y a des symptômes légers ou très précoces de COVID-19 (…) bien que ce nouveau signe ne puisse pas être limité aux mineurs non plus. » – a commenté le docteur Galván.

S’ils étaient confirmés comme symptômes officiels, leur détection serait plus opportune, car étant plus visibles, les patients pouvaient aller plus vite chez le médecin pour être traités. Pour cette raison, le Dr Galván a appelé les parents à accorder plus d’attention à la peau de leurs enfants car s’ils remarquent des cloques ou des rougeurs inhabituelles, cela pourrait être le virus.

«En plus des rougeurs sur les mains, les pieds, les doigts, les talons et les chevilles, il y a eu des cas positifs de COVID-19 qui sont accompagnés d’éruptions cutanées similaires à celles de la rougeole. Il y a des patients qui développent des points violets et nécessitent une surveillance particulière: les cloques peuvent facilement s’ulcérer et s’infecter. » – a ajouté le docteur.

Enfin, le Dr Galván a demandé à être responsable de toute irritation présentée chez nos enfants, car même si elles peuvent sembler «superficielles», elles peuvent ne pas l’être. Cependant, il a également demandé à être prudent et à évaluer avant d’aller chez le médecin pour suivre les protocoles de santé.

Le Dr Galván et d’autres spécialistes continuent d’étudier ce nouveau symptôme possible, de sorte que, jusqu’à présent, il ne serait pas un indicateur concluant d’être porteur du virus.