Covid-19 a tué 114 mille personnes dans le monde

Mexique.- Les personnes qui ont perdu la vie à cause du coronavirus COVID-19 sont 114 000 185 dans le monde, avec un million 848 000 220 personnes infectées, les États-Unis étant le pays le plus touché, suivis de l’Espagne et de l’Italie.

Selon l’estimation de la propagation du virus faite par l’Université John Hopkins, aux États-Unis, 556 mille 44 personnes sont atteintes de COVID-19 et 22 mille 73 personnes sont mortes, avec près de sept mille cas survenus uniquement à New York. , l’une des destinations internationales les plus importantes de la planète.

En contagions, ils sont suivis par ordre décroissant de l’Espagne, Italie, France, Allemagne, Royaume-Uni, Chine, Iran, Turquie, Belgique et Pays-Bas.

Quant aux personnes décédées, elles suivent les États-Unis, l’Italie, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, l’Iran, la Belgique et l’Allemagne.

Le Brésil est le pays d’Amérique latine avec plus de personnes tuées par le nouveau coronavirus, avec 1 230 et 22 318 infectés, tandis que l’Algérie est le premier pays africain à figurer sur la liste mondiale des décès, avec 293 décès.

En Amérique latine, le Pérou suit le Brésil en nombre d’infections, avec 7 519 malades, suivi du Chili, avec 7 213 positifs, et du Mexique, avec 4 661 malades.

L’Afrique du Sud reste le pays avec le plus d’infections sur le continent africain, avec 2 173 cas, suivi par l’Égypte, avec 2 665, et l’Algérie, avec 1 914 personnes infectées.

Ce dimanche Lenín Moreno, Le président de l’Équateur, l’un des plus touchés de la région par COVID-19, a ordonné la réduction du salaire à 50 pour cent pour les hauts fonctionnaires, président, vice-président, ministres et vice-ministres, cherchant à concentrer les ressources pour faire face à la pandémie.

emc