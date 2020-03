Covid-19 devrait coûter 20 milliards de dollars à Hollywood

▲ Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a ordonné la fermeture de tous les bars, discothèques, restaurants, gymnases et lieux de divertissement de la ville pour empêcher la propagation du coronavirus. Dans les images, le théâtre chinois et la salle de concert Fonda.Photo . ​​et Ap

Europa Press

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. 6

Madrid La pandémie de coronavirus est un coup dur pour l’économie mondiale et l’industrie cinématographique ne fait pas exception.

Hollywood est pratiquement paralysé par le Covid-19: les sorties reportées, les cinémas fermés, les événements annulés et les innombrables tournages suspendus à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis ont généré une situation qui entraînera des millions de pertes. Une indentation que les experts estiment, dans le cas de la Mecque du cinéma, à environ 20 milliards de dollars.

Le chiffre est vertigineux, mais pas exagéré. Surtout si l’on considère le quotidien d’une industrie absolument figée mais qui continue de générer des coûts fixes très élevés. Un article publié par The Hollywood Reporter souligne que, par exemple, chaque jour le tournage du nouveau film Marvel Studios, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui a eu lieu en Australie, est suspendu et coûte Disney environ 350 mille dollars.

Ce n’est pas le seul blockbuster qui a arrêté son tournage. Le même sort a été remporté par des titres tels que Mission Impossible 7, avec Tom Cruise, le remake de La Petite Sirène, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, le biopic d’Elvis Presley – suspendu après que Tom Hanks ait été testé positif – ou le quatrième opus de Jurassic Monde.

La suspension du tournage rejoint le report des premières prévues pour ces mois. Certains d’entre eux, comme le dernier épisode de la saga Fast and Furious, la suite de A Quiet Place, le nouveau film de James Bond et le remake en direct de Mulan, devaient devenir le blockbuster de l’année. Des retards, qui génèrent également des pertes importantes.

Dans le cas de No Time to Die, le dernier film de Daniel Craig en tant qu’agent 007, la sortie différée du film, prévue pour le 2 avril et qui sera finalement publiée jusqu’au 12 novembre, coûte environ 50 millions de dollars. En fait, l’industrie souligne déjà qu’à l’heure actuelle, les pertes au box-office seraient d’environ 7 milliards de dollars.

N’oublions pas non plus les titres sortis ce week-end ou il y a quelques semaines et qui ont vu comment leurs progrès sur la carte ont été brusquement et définitivement tronqués. C’est le cas de Bloodshot, le film d’action de science-fiction avec Vin Disel et même Sonic, l’adaptation du légendaire jeu vidéo qui a très bien commencé au box-office et, comme cela arrive généralement avec les films d’animation, il espérait avoir une longue vie avec plusieurs semaines entre les cassettes les plus vues.

La crise affecte des milliers de travailleurs

Le grand drame du coronavirus à Hollywood n’est pas celui des studios. C’est l’un des centaines de milliers de travailleurs associés, d’une manière ou d’une autre, à l’activité cinématographique et qui sont durement touchés par cette crise.

À l’heure actuelle, des milliers de nos employés dans tous les secteurs de l’industrie du divertissement subissent des revers financiers majeurs, explique Matthew D. Loeb, directeur de l’Alliance internationale des travailleurs du cinéma, dans une déclaration à la publication américaine dans laquelle il dénonce le fait que les professionnels l’industrie ne devrait pas être des dommages collatéraux dans la lutte contre Covid-19.

.