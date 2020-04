Covid-19 et handicap

Au cours des derniers jours, des derniers mois, avec ce qui se passe en ce qui concerne le Coronavirus dans le monde, j’ai remarqué en écoutant les nouvelles et les interviews dans différents médias au Mexique et dans le monde qu’aucun n’a mentionné aucun type d’avis, d’avantage, de programme social ou fondation qui alerte, prévient et aide certains types de personnes handicapées.

Je comprends le désespoir, l’urgence, la peur, le manque d’information dont nous disposons, mais on parle beaucoup de personnes âgées très vulnérables ou de problèmes respiratoires antérieurs … Et je me demande: qu’en est-il les personnes handicapées, seules ou sans aide ni soutien?

Au Mexique, une aide financière bimensuelle est accordée aux personnes handicapées jusqu’à 29 ans d’un peu plus de 2 500 pesos (environ 95 dollars), mais je me pose à nouveau la question: qu’arrive-t-il aux personnes après 29 ans et qui n’ont pas d’emploi ou qui reçoivent un salaire?

Je crois que ce pourcentage de la population a non seulement besoin d’aide, mais est désormais plus susceptible de tomber malade ou de ne pas savoir comment faire face à cette pandémie. Personne ne prépare ni n’informe ce groupe que nous sommes maintenant les plus vulnérables; et en particulier, je parle des entreprises et du gouvernement, qui ne prêtent aucune attention aux handicapés.

Espérons que le mot inclusion que les entreprises, les marques et le gouvernement proclament n’est pas un idiome mais qu’il inclut un plan complet et réel pour ceux d’entre nous dans cette condition.

Je pose une question à tout le monde: qu’est-ce qui sera pire, être infecté par le coronavirus ou avoir un handicap dans ce pays?

Permettez-moi d’être très clair sur le fait que je ne minimise pas cette terrible maladie que nous vivons et que nous souffrons, je veux simplement sensibiliser les gens au fait que le coronavirus est une infection qui touche près de 3,1 millions de personnes dans le monde, en espérant que beaucoup d’autres n’y adhéreront pas.

En revanche, selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap.

Dans le cas du coronavirus, des pays entiers, des gouvernements du monde entier, des pharmaciens, des médecins, des chercheurs, des universités recherchent activement et de toute urgence le vaccin ou un éventuel traitement efficace qui, je l’espère, sera le plus tôt possible dans l’intérêt de tous.

