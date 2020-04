Covid-19 n’affectera pas l’année scolaire: SEP

Mexico.- Le ministère de l’Éducation publique (SEP) a annoncé que le lundi 20 avril prochain, le programme Learn at Home sera rétabli afin que les filles, les garçons, les adolescents et les jeunes continuent leur apprentissage à la télévision ou en ligne.

Dans son compte Twitter, le secrétaire à l’Éducation, Moctezuma Barragán, a souligné qu’avec la créativité et l’innovation des secrétaires de l’éducation du pays, le programme Learn at Home est renforcé conjointement.

De cette façon, le fonctionnaire a assuré que l’année scolaire sera accomplie et que l’objectif que les élèves développent l’apprentissage attendu sera atteint.

En ce sens, il a déclaré qu’il avait été convenu, avec les autorités éducatives du monde et du Mexique, que les progrès accomplis par les élèves à la maison seraient évalués afin que l’année scolaire ne soit pas un “simple processus”.

L’urgence sanitaire à laquelle est confrontée la pandémie de Covid-19 dans le pays offre la possibilité de renforcer le système éducatif national, avec des valeurs renouvelées et de concentrer les actions sur l’équité et l’excellence, piliers de la New Mexican School, a souligné le secrétaire à l’Éducation publique, Esteban Moctezuma Barragán.

En présidant virtuellement la réunion extraordinaire du Conseil national des autorités éducatives (CONAEDU), il a déclaré qu’il existe un secteur éducatif plus vivant et innovant et que, compte tenu de la situation que traverse le pays, il a déplacé l’école là où Cela doit être, c’est-à-dire avec les filles, les garçons, les adolescents, les jeunes, les mères et les pères de famille et avec les enseignants eux-mêmes.

Lors de la réunion avec les 32 secrétaires locaux, Moctezuma Barragán a souligné qu’avec le programme Aprende en Casa, toutes les régions du pays seront accessibles via différentes plateformes numériques ou télévisuelles; même à travers des émissions de radio destinées aux communautés isolées, y compris les communautés autochtones, car il ne s’agit pas seulement de l’enseignement à distance synonyme de connectivité et d’Internet.

Il a souligné que l’objectif est que les filles, les garçons, les adolescents et les jeunes reconnaissent l’importance de l’apprentissage et des divers contenus disponibles face à l’urgence sanitaire à laquelle est confronté le gouvernement du Mexique.

De même, il a ajouté que les projections permettant, conjointement avec les autorités sanitaires et le ministère de l’Éducation publique (SEP), de déterminer quand la réouverture des écoles dans le pays aura lieu, seront progressivement connues.

Le chef du SEP a souligné l’importance de profiter de ces moments pour acquérir des connaissances au sein du foyer, afin que les personnes qui ont des connaissances ou des compétences les partagent avec leur famille, dans le but que cette transmission de connaissances leur permette d’évaluer l’importance qu’ils ont au sein de la société.

Enfin, les représentants de l’État ont partagé des expériences réussies, ainsi que diverses propositions pour faire progresser la mise en œuvre de l’enseignement à distance grâce à la stratégie Learn at Home.

