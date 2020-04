Covid-19 pourrait déclencher un vol de transport de marchandises au Mexique

Mexico.- Les sénateurs du groupe de travail constitué pour assurer le suivi de la crise sanitaire due au coronavirus ont annoncé les premiers accords conclus, parmi lesquels se distinguent la nécessité de garantir les approvisionnements et les conditions nécessaires à la protection totale du personnel du secteur. Salut, à ceux qui considéraient la première armée blanche dans la guerre contre COVID19.

Le groupe, composé de législateurs de différents partis, demande au gouvernement fédéral d’augmenter le nombre de tests de diagnostic COVID19, ainsi que d’accélérer le transfert et la livraison des résultats des cas étudiés.

Ils demandent également d’augmenter le nombre de laboratoires ayant une capacité de réponse pour réaliser un plus grand nombre de tests de diagnostic COVID19 dans tout le pays.

Ils ont demandé à réunir les titulaires du Conseil général de la santé, du COFEPRIS et de la Commission de coordination des Instituts nationaux de la santé et des hôpitaux de haute spécialité, pour entamer un dialogue avec le groupe de suivi qui a été approuvé par la plénière du Sénat.

Dans le même esprit, ils ont demandé au ministère de la Santé un rapport détaillé sur les capacités institutionnelles, hospitalières, humaines, matérielles et financières pour faire face à la crise sanitaire face à la pandémie de COVID19 dans chacun des Etats.

Ils demandent au haut fonctionnaire du ministère des Finances et à l’INSABI le calendrier du processus d’acquisition et de distribution des équipements de protection, des médicaments, entre autres fournitures nécessaires pour garantir l’approvisionnement dans chacune des entités fédérales dans tous les sous-systèmes de santé

Concernant le secteur économique, ils proposent un soutien immédiat aux entités fédérales disposant de ressources extraordinaires pour porter attention à la pandémie.

En outre, ils demandent de garantir la livraison d’une prime économique et d’alternatives telles que les crèches, les bourses et la nourriture, afin que les enfants de ceux qui assistent au premier front de l’éventualité, tels que le personnel médical et infirmier, ainsi que le personnel essentiel tel que le personnel de nettoyage , transport et sécurité, ils peuvent être calmes pendant le temps qu’ils accomplissent leurs tâches.

Concernant la déclaration fiscale de l’exercice 2019, ils demandent de différer de trois mois leur présentation tant pour les particuliers que pour les entreprises et d’accélérer le retour des soldes en faveur de la TVA pendant les mois de cette éventualité.

Concernant les quotas de main-d’œuvre de l’IMSS, ils demandent de différer leur paiement pour les 3 prochains mois ou pour la durée de la pandémie, tant qu’ils ne licencient pas leurs travailleurs.

Concernant les institutions bancaires et de crédit, elles demandent de suspendre pour trois mois la perception du principal et des intérêts sur les crédits hypothécaires, cartes de crédit et automobiles, au prorata du paiement des mensualités pour les 18 prochains mois. Ce qui précède par l’accord que le SHCP et la CNBV concluent avec les BANQUES, INFONAVIT et FOVISSSTE.

De même, ils proposent que la CFE, la CONAGUA et les fournisseurs de services de gaz, d’internet et de téléphones portables suspendent la collecte pendant trois mois, au prorata du paiement pour les 18 prochains mois.

Dans le secteur du tourisme, ils demandent la création d’un fonds financier pour apporter un soutien extraordinaire aux entreprises du secteur, principalement les compagnies aériennes et les services d’hébergement, afin d’assurer leur viabilité et une réactivation rapide.

Pour que les transports de marchandises et de passagers continuent de fonctionner, ils proposent l’octroi d’une subvention pour l’essence et le diesel pour lesquels ils ne paient pas IEPS et que le paiement ISR puisse être différé pour permettre, entre autres, que l’approvisionnement ne soit pas interrompu en libre-service.

Les législateurs demandent la répartition des 400 000 mp que le gouvernement fédéral a libérés pour faire face à la pandémie, ainsi que les 40 000 mp du fonds de dépenses catastrophiques transférés à l’INSABI.

Ce groupe de travail est composé d’Alejandra Reynoso Sánchez et Roberto Moya Clemente du PAN, Nuvia Mayorga Delgado du PRI, José Ramón Enríquez Herrera du Movimiento Ciudadano et Miguel Ángel Mancera du PRD.