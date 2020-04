Covid-19: près de 3 millions d’infections dans le monde

UE.— Les infections par le Covid-19 se sont élevées à 2 millions 678 mille 585, selon le dernier bilan de l’université John Hopkins (JHU) des États-Unis.

Jusqu’à ce jeudi, les décès dus aux complications dérivées du COVID-19, la maladie causée par le virus, sont passés à 186 640, selon l’estimation statistique par régions du département universitaire d’ingénierie.

D’autre part, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) il maintient presque le même résultat d’infection, déjà au-dessus de deux millions et demi.

La plus haute entité de santé mondiale a noté que l’Europe continue d’être la région la plus touchée par le coronavirus.

A ce jour, 1 251 458 cas positifs ont été signalés par les différents pays du vieux continent. Pendant ce temps, le continent américain rapporte 957 000 402 transmissions.

Selon les chiffres du JHU, le pays le plus battu par la pandémie est toujours les États-Unis, avec 854 490 infections, soit près d’un tiers des transmissions dans le monde. Sur ce nombre, 47 mille 178 ont abouti à des décès.

Deuxièmement, le pays le plus touché par la maladie est toujours l’Espagne, avec 213 000 24 infections et 22 000 157 décès. L’Italie demeure le troisième pays le plus touché par la maladie, avec 189 000 973 infections, mais avec 3 392 décès de plus qu’en Espagne.

Parmi les plus importants d’Amérique centrale, le Nicaragua a signalé son troisième décès dû à COVID-19, sur 11 cas confirmés, un homme de 58 ans.

Sa mort a augmenté le taux de mortalité de la maladie dans le pays à 27,27%, a rapporté le ministère nicaraguayen de la Santé.

LEE Mexico décrète la phase 3 du coronavirus

emc