Covid-19: un test positif pour la police de Mexico

Mexico – Le Secrétariat de la sécurité des citoyens (SSC) de Mexico a signalé que, le 27 mars, un officier de police affecté au secteur de Naples a présenté des problèmes de santé et, après un examen médical, a été diagnostiqué avec le virus COVID. 19, il a donc été isolé et les mesures nécessaires ont été prises, selon le protocole médical, avec ses compagnons et ceux qui vivaient avec lui.

L’épouse de la police de Segundo Santillán a informé ce secrétariat qu’il avait malheureusement perdu la vie.

L’agence s’est jointe à la peine qui saisit les proches et amis du policier décédé malheureusement de ce virus qui a provoqué une urgence sanitaire dans la ville et dans le monde, et a indiqué qu’elle apporterait tout le soutien nécessaire à la famille.

Il convient de noter que le CSS a intensifié les mesures d’hygiène correspondantes dans l’établissement pour prévenir les infections; En outre, il a suivi les recommandations des autorités sanitaires et pour cela, il a fourni la protection nécessaire au personnel d’exploitation qui accomplit quotidiennement son travail afin de maintenir l’ordre public dans les routes, les établissements commerciaux, les institutions bancaires, entre autres, dans les 16 mairies, et pour tous ceux dont les fonctions ne les exonèrent pas du risque de contagion.

L’agence a mené des actions telles que des entretiens informatifs avec les policiers sur les aspects généraux de la maladie COVID-19; sensibiliser à l’importance du lavage des mains et de l’utilisation de gel antibactérien, ainsi qu’à la bonne technique de lavage des mains et à la distance sociale d’au moins 1,5 à 2 mètres entre chaque individu.

De même, il a fourni du gel antibactérien à tout le personnel opérationnel afin de maintenir l’hygiène des mains à tout moment, ainsi que des protège-dents et des gants jetables pour le personnel en contact avec les citoyens. De même, il priorise le lavage et la désinfection des unités mobiles à la fin de chaque quart de travail et veille à ce que les vêtements soient dans des conditions d’hygiène optimales.

AGENT DIES q HAD # Covid_19

Il s’agit de la police Segundo Efraín Santillán Morales.

Il est allé à Vive Latino pour assurer la sécurité, et depuis lors, il a commencé à tomber malade.

Il a été immédiatement isolé et a souffert d’un handicap médical, mais est décédé hier.

@SSP_CDMX soutient déjà sa famille pic.twitter.com/xDBVY4S2u2

– Carlos Jiménez (@ c4jimenez) 5 avril 2020

Pour entrer dans le siège social, le SSC réalise des filtres sanitaires avec du personnel infirmier hautement qualifié, qui prend la température corporelle avec un thermomètre infrarouge, sans avoir de contact direct avec la peau pour effectuer la détection en temps opportun des éventuels porteurs de COVID-19.

En outre, il a intensifié les mesures d’hygiène dans la zone alimentaire, en procédant à la désinfection de la zone et des surfaces, ainsi que la séparation des sièges pour maintenir une distance saine.