«Covid-Free», le label qui pourrait relancer le tourisme dans le monde

L’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire de COVID-19 est sans aucun doute le tourisme. La séquestration volontaire, la fermeture des aéroports, ont mis des milliers d’hôteliers en échec, mais heureusement, ils ont trouvé un moyen de réactiver l’économie vid Covid-Free ’, qui garantirait aux clients qu’il n’existe aucun risque de contagion et de vice versa, mais en retour, ils devront couvrir une longue liste d’exigences.

Dans Espagne, l’un des pays les plus durement touchés par le coronavirus avec plus de 190 mille 859 cas, Les les hôteliers développent déjà un protocole commun pour la création du certificat «COVID Free Hotels» faire approuvé par le Ministère de la Santé, et qui serait mis en œuvre dès la fin de la quarantaine. Parmi les conditions requises pour obtenir la certification, figurent Les services de nettoyage et de désinfection dans toutes les zones des hôtels sont inclus.

Cependant, eLe processus d’assainissement ne suffirait pas, la responsabilité devrait être partagé entre les clients, les employés et les politiques des différentes chaînes hôtelières. A propos, Royaume-Uni a envisagé de faire expirer les certificats «sans COVID» personnes physiques en bonne santé et ne sont pas porteurs de COVID-19. Le grand carrefour réside dans la vous pouvez vous assurer qu’il n’y a pas de risque évident de contagion.

Mais il semble que les hôteliers espagnols font confiance obtenir la formule précise qui aiderait les touristes à oublier le coronavirus et la tragédie, au moins pendant quelques jours, tout en restant en sécurité dans leurs hôtels. Mar de Miguel, secrétaire général de la Madrid Hotel Business Association, a déclaré à un journal local que:

“Depuis le début du crisis, nous avons soutenu que la priorité des hôteliers a été d’assurer la santé des citoyens. Par conséquent, et pour être prêt le moment venu où vous pourrez rouvrir ses portes sontnous travaillons sur un protocole très exhaustif et préalablement analysé qui garantit la sécurité de nos clients et de nos travailleurs ».

Pour sa part, eLe Royaume-Uni n’est pas en mesure de délivrer un quelconque certificat qui exempte les gens de la contagion, en fait, jusqu’à présent, aucune nation n’a réussi, alors ils prévoient d’analyser la faisabilité qu’une fois la quarantaine terminée, lLes touristes sont obligés de passer le test COVID-19, comme une condition essentielle pour entrer dans le pays et de cette façon, ils pourraient obtenir le label «Covid-Free»

Selon The Sun, La Thaïlande a ordonné aux non-résidents de subir des tests offerts par les autorités sanitaires vérifier qu’ils étaient en bonne santé et ainsi pouvoir retourner dans leur pays d’origine. De même, Inde publié des réglementations strictes similaires.

Cependant, la réponse à relancer le tourisme dans le monde, etC’est dans un système d’intelligence artificielle. Une entreprise européenne, estoffrant des abonnements gratuits à une base de données de personnes qui ont eu des résultats négatifs après le test, et cela est partagé dans le nuage avec des organisations qui ont rejointou la lutte contre COVID-19.

De cette manière, vous pourriez étiqueter des personnes en bonne santé et les certifier avec le label «Covid-Free» pour leur libre transit, tout en assurant, ils pourraient mettre des mesures de confinement pour les cas positifs au coronavirus. Que finalement, aussi scontre-productif en raison de la grande discrimination dans lequel nous vivons aujourd’hui. La bonne nouvelle est que le monde travaille sur solutions alternatives au vaccin et cela est très susceptible de nous ramener à la normale plus rapidement.