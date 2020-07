Cowboy Bebop & More Productions en route pour la Nouvelle-Zélande

Cowboy Bebop et plus de productions en route pour la Nouvelle-Zélande

Sur les traces de James Cameron et de son Avatar séquelles, la Nouvelle-Zélande voit un certain nombre d’autres productions internationales arriver sur son territoire, y compris l’action en direct de Netflix Cowboy Bebop adaptation, Amazon Le Seigneur des Anneaux série et trois autres, selon Deadline.

Dans le but de relancer le tournage interrompu par la quarantaine dans de nombreuses régions du monde, plusieurs studios cherchent à profiter de la quasi-éradication de la COVID-19 en Nouvelle-Zélande et à déplacer leurs productions sur l’île de Kiwi. En plus de l’adaptation d’Amazon du J.R.R. La nouvelle franchise de Tolkien et l’adaptation en direct de Netflix de l’anime classique, la Nouvelle-Zélande, accueillera également les arrivées de Netflix. Sweet Tooth, Peter Farrelly La plus grande course de bière de tous les temps avec Viggo Mortensen, et Morphers de bête de Power Rangers.

Les derniers mouvements verront un total de 206 acteurs et équipes basés à l’étranger dans le pays, ainsi que 35 membres de la famille, au cours des six prochains mois après avoir obtenu les exemptions à la frontière du ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi du pays, ainsi que 10 autres membres d’équipage de Avatar rejoindre les 31 déjà là.

« Notre succès dans la gestion de COVID-19 donne à notre pays l’occasion de devenir l’un des rares pays encore en mesure de produire en toute sécurité du contenu d’écran», A déclaré mercredi le ministre du Développement économique, Phil Twyford. « Et les demandes et l’intérêt que nous recevons des maisons de production internationales me disent que la communauté cinématographique internationale voit la Nouvelle-Zélande comme une sorte de refuge mondial.«

Le Seigneur des Anneaux avait déjà entamé la pré-production et le tournage précoce avant la commande de quarantaine mondiale, s’approchant de terminer le travail sur les deux premiers épisodes à la mi-mars avant d’être arrêté, même si cela correspond maintenant à leur plan initial de se mettre en pause après le second épisode et reprend en septembre.

Netflix Cowboy Bebop avait été en production l’année dernière avant de faire une pause de 7 à 9 mois après la star de John Cho (Recherche) a subi une blessure au genou en octobre. Bien que des sources signalent qu’aucune date de reprise n’a été fixée pour le tournage en Nouvelle-Zélande, les studios envisagent de poursuivre dans les prochains mois. Le MBIE estime qu’avec les nouvelles productions arrivant au pays et autorisées à tourner, il devrait créer 3 000 emplois locaux pour les Kiwis et apporter 400 millions de dollars à l’économie néo-zélandaise.