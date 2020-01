‘Cowboy Bebop’ Netflix Live-Action Series: Ce que nous savons jusqu’à présent

Parallèlement à l’expansion de Netflix sur le marché des anime, Netflix adapte également Cowboy Bebop, favori des fans, dans une série d’action en direct. Un développement troublé signifie que nous ne verrons probablement pas Cowboy Bebop sur Netflix jusqu’en 2021. Voici les dernières nouvelles sur Cowboy Bebop, y compris la date de sortie, l’intrigue, le casting et la bande-annonce de Netflix.

Cowboy Bebop est une prochaine série de science-fiction en direct Netflix Original basée sur le manga du même nom de l’auteur Hajime Yatate. Alex Garcia Lopez (Daredevil) devrait diriger la série avec douze écrivains à bord pour aider à créer l’histoire, notamment Thor Ragnorok Christopher L. Yost est à bord. Yost est également producteur exécutif de la série.

Le manga a fait ses débuts en septembre 1997 dans le mensuel Asuka Fantasy DX et s’est poursuivi jusqu’en juin 1998. Une deuxième série de mangas a commencé un mois plus tard et s’est poursuivie pour trois autres volumes pour se terminer en février 2000. La popularité de Cowboy Bebop a grimpé en flèche, et l’adaptation d’anime a rapidement suivi après la première manche de manga. Le manga et l’anime ont tous deux acclamé la critique, devenant l’une des franchises les plus populaires de la fin des années 90. L’héritage de Cowboy Bebop se fait encore sentir aujourd’hui car la série est toujours pour beaucoup, l’un des meilleurs anime jamais créés.

Quelle est l’intrigue de Cowboy Bebop?

En l’an 2071, la majeure partie de l’humanité a colonisé les planètes rocheuses et les lunes du système solaire. Il y a environ cinquante ans, la Terre était restée inhabitable après un accident avec une passerelle hyperespace. Au milieu de la montée d’un taux de criminalité croissant dans tout le système solaire, la police du système solaire inter-légaliser les chasseurs de primes. Connus sous le nom de «Cowboys», ils poursuivent des criminels à travers le système solaire et les traduisent en justice.

Pourchassant ces criminels, l’équipage du vaisseau spatial Bebop. Spike Siegal, ancien tueur à gages et membre exilé du syndicat Red Dragon et son partenaire Jet Black un ancien officier de l’ISSP. Le con-artiste amnésique Faye Valentine, Edward Wong la fille de piratage excentrique et enfin Ein l’adorable Welsh Corgi génétiquement modifié avec une intelligence humaine.

En janvier 2020, tout en faisant la promotion d’un nouveau film d’horreur (The Grudge), John Cho avait beaucoup de choses à révéler sur ce à quoi s’attendre de la prochaine série live-action Cowboy Bebop.

Cho a qualifié la série de «morceau unique de matériel» et que, tout au long, ils devaient «garder ça étrange» pour être fidèle au matériel source.

“Nous devons garder ça étrange.”

John Cho discute de sa prochaine série Cowboy Bebop Netflix et de ses moments préférés de l’anime. pic.twitter.com/njQnwuIBDw

– IGN (@IGN) 8 janvier 2020

Qui fait partie du casting de Cowboy Bebop?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Cowboy Bebop:

Spike Spiegel sera joué par John Cho (comme on le voit dans Star Trek & Harold & Kumar)Vicious sera joué par Alex Hassell (comme on le voit dans Cold Mountain & Two Down)Faye Valentine jouée par Danielle Pineda (vu dans Jurassic World et The Vampire DiariesJet Black sera joué par Mustafa Shakir (vu dans Luke Cage and Quarry)

Voici les acteurs respectifs du remake de Netflix en direct et leurs homologues animés.

Un blog Bebop a répandu des rumeurs selon lesquelles un Husky était interprété comme Ein au lieu d’un Welsh Corgi.

Selon le blog Bebop, un porte-parole de Netflix a commenté le changement de race de chien pour Ein:

Rien dans l’histoire ne dit qu’Ein doit être un Corgi et honnêtement, un redémarrage qui imite précisément le matériel source est ennuyeux. Nous avons déjà vu cette histoire.

La réponse après avoir été interrogée sur le jeu potentiel des fans était très intrigante:

Tout comme le genre dont le nom porte le nom, il est parfois préférable de faire ce qui est inattendu, ce qui n’a jamais été fait auparavant. C’est la philosophie de Bebop, et nous sommes fidèles à cela. Nous sommes convaincus que les vrais fans de la série adopteront ce choix.

La «déclaration» faite était très probablement fausse pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, utiliser l’expression «vrais fans» est un moyen de vraiment remonter le moral des fans. La dernière chose que vous voulez faire est de remettre en question l’amour des fans pour la franchise.

Deuxièmement, l’écrivain et producteur exécutif Christoper Yost a reconnu les rumeurs sur Twitter et a dissipé toute confusion sur la race d’Ein.

depuis près de trois ans que je travaille dessus, il n’y a pas eu un seul jour où ein était autre chose qu’un corgi gallois. #CowboyBebop

– christopher yost (@yost) 5 mai 2019

Quel est le statut de production de Cowboy Bebop Saison 1?

Statut de production officiel: Retardé de 7 à 9 mois (Dernière mise à jour: 21/10/2019)

La série avait commencé la production, mais après le déclenchement d’un accident impliquant l’acteur principal John Cho, la production a été retardée.

Cho a subi une blessure lors de la dernière prise d’une «routine bien répétée», et a été rapatrié à Los Angeles pour une intervention chirurgicale puis une rééducation approfondie.

En novembre 2019, John Cho a posté sur Instagram qu’il était en voie de guérison.

À partir de décembre 2019, la série devrait maintenant reprendre le tournage en juillet 2020 selon ProductionWeekly, le tournage se déroulant à Auckland en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. De plus, nous savons que la série utilise le titre de travail de Jazz Band.

Combien d’épisodes la saison 1 de Cowboy Bebop sera-t-elle diffusée?

La première saison de Cowboy Bebop comportera dix épisodes.

Netflix ne produit généralement pas de titres avec plus d’épisodes qui dépassent treize épisodes.

Quelle proportion du manga Cowboy Bebop couvrira-t-il?

Comme la série comprendra dix épisodes et chacun durera environ une heure, il est probable qu’elle couvrira toute l’histoire.

Y aura-t-il une deuxième saison de Cowboy Bebop?

La série a été reconnue comme une mini-série qui indiquerait qu’il n’y a aucun plan pour une deuxième saison.

Quelle est la date de sortie de Cowboy Bebop Saison 1?

Notre prédiction précédente était une date de sortie au T2 2020. La date de sortie de Cowboy Bebop sera repoussée de beaucoup après la blessure de John Cho sur le plateau.

Avec un retard de production qui durera au moins sept mois, cela repousse considérablement la date de sortie. Si nous avons de la chance, nous verrons Cowboy Bebop tomber à l’été ou à l’automne 2021.

Date de sortie potentielle: été / automne 2021

Les fans de Cowboy Bebop veulent-ils vraiment une adaptation en direct?

Ceci est entièrement subjectif parmi les fans eux-mêmes, il est donc difficile pour un point de vente de dire ce que les fans veulent ou ne veulent pas.

Cela ne veut pas dire que les titres en direct n’ont pas leur propre base de fans. S’ils ne le faisaient pas, aucun studio sain d’esprit ne continuerait à en faire.

L’enthousiasme général des fans lorsqu’il s’agit d’une adaptation en direct de titres d’anime classiques est très faible. Dans la plupart des cas, les adaptations en direct n’ont pas réussi à impressionner les critiques et les fans. Que ce soit une légère altération de la conception des personnages ou des modifications de l’histoire, il est très difficile d’impressionner quand il existe sans doute un produit déjà supérieur.

Alors maintenant, j’ai appris que l’action en direct Cowboy Bebop a un husky jouant Ein, pas un corgi. Sérieusement, @netflix c’est quoi ce bordel? Pourquoi ruinez-vous tous les grands anime ??

– Amanda Winn Lee (@amandawinnlee) 7 avril 2019

Heureusement, nous savons maintenant que la série restera fidèle au matériau source et Ein sera un Welsh Corgi. Quoi qu’il en soit, pendant un temps, les fans ont pensé qu’Ein était un Husky et cela a irrité beaucoup de fans. S’éloigner du matériel source est une façon de vraiment rebuter les fans d’une nouvelle adaptation.

Avez-vous hâte de sortir la saison 1 de Cowboy Bebop? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!