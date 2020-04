Coyote Initiative cherche des toits pour projeter des films

▲ Projection d’Ana et Bruno, la semaine dernière.Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Autocinema Coyote

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Lundi 6 avril 2020, p. a10

Depuis un balcon, une fenêtre ou sur un toit, vous pourrez regarder des films pour prendre soin de vous et des vôtres tout en profitant d’un film avec l’initiative Azotea Coyote, qui contribue à #MeQuedoenCasa pendant l’urgence sanitaire Covid-19.

Les projections gratuites seront appréciées depuis les maisons ou les toits. Ils ont commencé la semaine dernière avec la cassette Ana et Bruno (de Carlos Carrera) sur un immeuble situé sur la Plaza Parque San Antonio. Les images ont surpris les voisins, a expliqué Rosario Borbolla, directeur de la programmation de Cinema Coyote, qui, avec sa société sœur Autocinema Coyote, propose des fonctions dans les parkings, qui ont également dû être suspendus.

Avec le slogan Il est temps de s’absenter, pour être plus unis que jamais, Azotea Coyote recherche plus d’endroits pour projeter sa programmation, qui sera avec des films en espagnol, dont l’audio peut être réglé à partir d’une radio ou d’un appareil en modulation de fréquence 98,1.

Borbolla a expliqué: Cette idée est née de l’expérience que nous avons de programmer le cinéma dans des espaces non conventionnels, de façon sporadique; maintenant, nous le faisons en pensant aux options de divertissement que nous pourrions offrir en toute sécurité et spontanément.

La première fonction a été réalisée après avoir recherché et contacté des lieux avec des personnes connues, des partenaires commerciaux et des fournisseurs. Notre intention était que la première projection provoque la surprise et que les gens contribuent à télécharger leurs impressions sur les réseaux sociaux.

Maintenant, nous espérons que le public nous écrira et nous dira où il y a des espaces disponibles; d’autant plus que l’équipe ne pourra pas faire d’explorations dans la ville; Où il y a un ensemble d’appartements ou de bâtiments, avec un mur de fond blanc et la possibilité que de nombreuses personnes puissent profiter de leur balcon ou de leur fenêtre.

Cette semaine, Azotea Coyote prévoit de confirmer d’autres sites de projection, qui pourraient être les quartiers de Narvarte ou Del Valle, mais nous sommes ouverts à aller n’importe où à Mexico et dans la région métropolitaine.

“Connaissez-vous un endroit où nous pouvons projeter une cassette? Ecrivez à [email protected], @CinemaCoyote @AutocinemaC ”.

