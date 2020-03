Craig Zobel s’ouvre sur l’agitation de la sortie de Hunt

Craig Zobel s’ouvre sur l’agitation de la sortie de The Hunt

Ça a été six mois fous pour le thriller d’action satirique La chasse, Universal Pictures tirant sa commercialisation et sa date de sortie originale à la suite de tournages de masse dans la même veine que celle de 2013 Gangster Squad, seulement pour que le studio surprenne tout le monde en février avec la révélation d’une date de sortie en mars. Alors que le réalisateur Craig Zobel (Conformité) a d’abord ressenti un «choc» face au retard initial, il a parlé de la route tumultueuse qu’il a prise vers ses prochains débuts en mars.

CONNEXES: La bande-annonce de Hunt International: de nouvelles images révèlent une torsion de choc

Dans une interview avec Playboy, qui fera également partie de son prochain numéro de printemps centré sur la liberté d’expression, Zobel a révélé que malgré le tollé de certains critiques au cours des mois précédents, Universal l’a soutenu et les écrivains Damon Lindelof (Watchmen) et Nick Cuse (Les restes) et toujours destiné à porter le film à l’écran.

“Le fait d’entendre qu’Universal avait décidé de dater à nouveau le film pour le sortir était un sentiment de soulagement”, a expliqué Zobel. «Surtout, ce fut un défi de parler de vos intentions avec un projet alors que personne ne peut réellement voir le projet. Je suis ravi de sortir le film là où tout le monde peut prendre des décisions à son sujet. “

Le réalisateur de 44 ans s’est senti «un peu surpris» par la première bande-annonce qui a fait ses débuts pour le film l’année dernière, estimant que «cela ne nous a certainement pas aidés car cela ne racontait pas tout à fait l’histoire» et estimait que les gens étaient très probablement mal interpréter les choses car ils “n’avaient aucune information autre que ce qui était dans la bande-annonce”.

“La première chose qui m’est venue à l’esprit lorsque j’ai entendu que le film avait été tourné a été un choc face à l’ironie”, a expliqué Zobel. «Je me sentais comme si je pouvais parler à quelqu’un et rappeler que le film concernait principalement les trolls sur Internet – que les choses qui se passaient dans le film se passaient également dans le film – que quelqu’un rirait et s’en irait, ‘D’accord, oui, nous ne devrait pas le tirer. “Ensuite, j’ai réalisé que nous avions franchi un seuil où cela n’allait pas aider.”

CONNEXES: Bienvenue au manoir avec la remorque The Hunt

Douze étrangers se réveillent dans une clairière. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas qu’ils ont été choisis… dans un but très précis… La chasse.

Dans l’ombre d’une sombre théorie du complot sur Internet, un groupe d’élites mondialistes se réunit pour la toute première fois dans un manoir éloigné pour chasser les humains pour le sport. Mais le plan directeur des élites est sur le point de dérailler car une des chassées, Crystal (Betty Gilpin, LUEUR), connaît mieux que lui le jeu des Chasseurs. Elle retourne les tables sur les tueurs, les enlève, un par un, alors qu’elle se dirige vers la mystérieuse femme (deux fois oscarisée Hilary Swank) au centre de tout cela.

Rejoindre la candidate nominée aux Emmy Betty Gilpin (LUEUR, La rancune) et la gagnante d’un Oscar Hilary Swank (Bébé millionnaire, récolter) dans le film sont Ike Barinholtz (Le serment), Emma Roberts (histoire d’horreur américaine), Justin Hartley (C’est nous), Glenn Howerton (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Amy Madigan, candidate aux Oscars (Deux fois dans une vie).

De Jason Blum, le producteur de Sortez et La purge et Damon Lindelof, co-créateur de la série télévisée Les restes et Perdu, vient un nouveau mystérieux thriller social.

La chasse est écrit par Lindelof et ses collègues Les restes’Collaborateur Nick Cuse et est dirigé par Craig Zobel (Z pour Zachariah, Les restes). Blum produit pour ses Blumhouse Productions aux côtés de Lindelof. Le film est produit par Zobel, Cuse et Steven R. Molen.

Initialement prévu pour sortir en salles le 27 septembre 2019, le film dirigé par Betty Gilpin et Hilary Swank fera maintenant ses débuts tant attendus le vendredi 13 mars.

[Gallery not found]