Créateur de “poupée russe” travaillant sur une nouvelle série Star Wars Disney +

Une nouvelle série Star Wars pour Disney + est actuellement aux premiers stades de développement et sera créée par Leslye Headland, qui est le co-créateur, showrunner et producteur exécutif de la série Netflix “Russian Doll”.

Variety rapporte qu’aucun détail sur l’intrigue de cette série n’a été révélé, mais ce sera une série centrée sur les femmes qui se déroule dans une autre partie de la chronologie de “Star Wars”.

Actuellement, la nouvelle série Star Wars est actuellement en dotation. Leslye Headland rédigera la série et travaillera comme showrunner pour le spectacle. Son travail précédent comprenait le travail sur “Russian Doll” pour Netflix, avec “Terriers”, “Blunt Talk”, “SMILF” et “Black Monday”.

De nombreuses autres séries Star Wars pour Disney + sont en préparation, y compris plus de saisons de Mandalorian, une série Obi-Wan Kenobi et une préquelle Rogue One.

Que pensez-vous d’une autre série Star Wars?

